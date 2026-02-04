Zwolnienia budzą niepokój w powiecie Karwina, na terenie którego znajdowała się kopalnia. Bezrobocie w tym regionie w grudniu 2025 r. wynosiło 9,6 proc. i było dwukrotnie większe niż 4,8 proc. odnotowane średnio w całym kraju. Spora część zwalnianych pracowników to osoby starsze, które wkrótce przejdą na emeryturę. Pozostali będą musieli poszukać nowej pracy.

Bez sentymentów…

Poszukiwania węgla na terenach należących dziś do Czech rozpoczęły się około 1775 roku. Pierwsze odnotowane wydobycie pochodzi z 1872 r., wyniosło ono wówczas tysiąc ton. – Dziś również wydobędziemy około tysiąca ton i tym samym zamkniemy kopalnię – mówił ostatniego dnia stycznia Petr Škorpík, zastępca dyrektora ds. produkcji w OKD.

Kopalnia ma za sobą złote czasy i wyjątkowe chwile. W 1991 r. odwiedził ją ówczesny prezydent Václav Havel. Z kolei rok później, na głębokości 903 metrów, odbyło się wesele jednego z pracowników kopalni z ekspedientką. Czasy jednak się zmieniały, a Czesi podchodzili do tych zmian pragmatycznie. Produkcja węgla kamiennego w Czechach jest w trendzie zniżkowym od lat. Główna fala zamykania szybów nastąpiła w latach 90. Od 2015 r. do 2024 r. spadła o 84 proc., z 8,2 mln ton do 1,4 mln ton. W tym samym czasie w Polsce spadek wyniósł tylko 39 proc., z 72,2 mln ton do 44 mln ton.

Czesi założyli, że zaprzestaną całkowicie wydobycia i spalania węgla (również brunatnego) do 2033 roku. W Polsce mówi się o końcu węgla kamiennego w 2049 roku. Taki termin wynika z porozumienia zawartego z górnikami, choć nie brakuje ekspertów, którzy utrzymują, że odejście od surowca będzie musiało nastąpić wcześniej.

Inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o węgiel brunatny, który zazwyczaj wykorzystywany jest do wytwarzania energii. Produkcję tego surowca kontynuuje jeszcze osiem europejskich krajów. Największe wydobycie odbywa się w Niemczech (92 mln ton w 2024 r.), na kolejnych miejscach znalazły się Polska (41 mln ton), Czechy (23,7 mln ton) i Bułgaria (15 mln ton).

… i bez dotacji

Wskaźniki ekonomiczne produkcji węgla kamiennego w ostatniej czeskiej kopalni wyraźnie się pogarszały. W momencie zamknięcia była ona jednak jeszcze rentowna. Właściciel zakładu tłumaczył, że takie podejście pozwala uniknąć przyszłych strat i konieczności pobierania dotacji rządowych. Czescy eksperci oceniają, że wstrzymanie wydobycia nie wpłynie na krajowy sektor energetyczny, bo ten opierał się od dawna na węglu brunatnym. Utrata dostawcy może dotknąć jedynie niektóre mniejsze ciepłownie, ale te szybko przechodzą na inne paliwa lub zaopatrują się w węgiel z importu.