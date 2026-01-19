Aktualizacja: 19.01.2026 12:16 Publikacja: 19.01.2026 12:00
Górnicy mogą znaleźć pracę przy inwestycjach tunelowych
Od początku tego roku górnicy mogą odejść z kopalń i skorzystać z urlopu górniczego lub jednorazowej odprawy pieniężnej. To efekt nowelizacji ustawy górniczej. Wielu z tych górników może liczyć na zatrudnienie przy inwestycjach tunelowych.
Paweł Sienkiewicz, prezes Stowarzyszenia Górnictwa Tunelowego, przyznał w rozmowie z WNP, że obecnie do tunelowania brakuje ludzi posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Jednocześnie zaznaczył: – A górnicy to najlepsi ludzie na świecie do takich prac. Górnik ma większą świadomość i wie lepiej niż zwykły budowlaniec, jak działać, jeśli coś się dzieje przy drążeniu tunelu. [...]. Dlatego przekwalifikować górnika na tunelarza jest dużo prościej niż szkolić kogoś od postaw. Chcielibyśmy, aby górnik tunelowy stał się naszym „towarem eksportowym”.
Serwis WNP przypomina, że w naszym kraju jest coraz więcej inwestycji tunelowych i to zarówno tych drogowych, jak i kolejowych. Ponadto w planach jest również budowa metra w Krakowie.
Umiejętności górników, jak zauważył Paweł Sienkiewicz, były już wykorzystywane w czasie inwestycji tunelowych m.in. w Wielkiej Brytanii w czasach reform Margaret Thatcher.
W Polsce, jak podkreśla WNP, pierwsze rozmowy między spółkami górniczymi a środowiskiem tunelarzy już się odbyły, a kolejne są w planach.
