Ważą się losy JSW. Znany jest termin rozmów „ostatniej szansy"

Jastrzębska Spółka Węglowa walczy o przetrwanie. Dalsze losy spółki zależą m.in. od wypracowania porozumienia z pracownikami. Portal WNP dowiedział się, kiedy mają się odbyć rozmowy „ostatniej szansy" między stroną społeczną a zarządem.

Publikacja: 15.01.2026 15:33

Jastrzębska Spółka Węglowa

Foto: jsw.pl

Foto: jsw.pl

Anna Rogalska

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal WNP, rozmowy w sprawie porozumienia mają się odbyć już w najbliższy poniedziałek, 19 stycznia. Ma w nich uczestniczyć wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona. Możliwe, że w spotkaniu weźmie udział również minister Wojciech Balczun. 

Rozmowy ostatniej szansy w JSW? „Na braku porozumienia stracą wszyscy”

Rozmowy mają dotyczyć wypracowania porozumienia oszczędnościowego w spółce, która stoi obecnie u progu utraty płynności finansowej.

Jak mówił w niedawnym wywiadzie dla portalu WNP Bogusław Oleksy, pełniący obowiązki prezesa JSW, by przetrwać – spółka potrzebuje wprowadzenia natychmiastowych działań restrukturyzacyjnych. Do tego niezbędne jest porozumienie.

„Jedyną realną drogą jest odpowiedzialna współpraca zarządu i strony społecznej, skoncentrowana na rozwiązaniach, a nie na sporach” – zaznaczył szef JSW.

Jakub Szkopek, analityk Erste Securities, podkreśla, że na braku porozumienia stracą wszyscy.

„Scenariusz utraty płynności jest negatywny dla wszystkich stron. Rząd miałby problem ze wzrostem niezadowolenia na Górnym Śląsku. Pracownicy z kolei ryzykują utratę pracy” – ocenił ekspert w rozmowie z portalem. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Górnictwo Górnicy Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW)
Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
Węgiel
