Jak nieoficjalnie dowiedział się portal WNP, rozmowy w sprawie porozumienia mają się odbyć już w najbliższy poniedziałek, 19 stycznia. Ma w nich uczestniczyć wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona. Możliwe, że w spotkaniu weźmie udział również minister Wojciech Balczun.

Reklama Reklama

Rozmowy ostatniej szansy w JSW? „Na braku porozumienia stracą wszyscy”

Rozmowy mają dotyczyć wypracowania porozumienia oszczędnościowego w spółce, która stoi obecnie u progu utraty płynności finansowej.

Jak mówił w niedawnym wywiadzie dla portalu WNP Bogusław Oleksy, pełniący obowiązki prezesa JSW, by przetrwać – spółka potrzebuje wprowadzenia natychmiastowych działań restrukturyzacyjnych. Do tego niezbędne jest porozumienie.

„Jedyną realną drogą jest odpowiedzialna współpraca zarządu i strony społecznej, skoncentrowana na rozwiązaniach, a nie na sporach” – zaznaczył szef JSW.