Federalna Agencja Sieci (Bundesnetzagentur) nie wydała w tym roku żadnych zakazów dalszej eksploatacji elektrowni węglowych na mocy ustawy o ograniczeniu i zakończeniu produkcji energii elektrycznej z węgla. Wiele elektrowni węglowych już zniknęło z rynku, a pozostała liczba takich elektrowni spadła poniżej ustawowego poziomu, jaki wyznaczono na 2028 r.

Poziom docelowy to nominalna moc netto elektrowni opalanych węglem kamiennym i elektrowni opalanych węglem brunatnym, które zgodnie z prawem mogą pozostać na rynku w danym roku. To już drugi raz od rozpoczęcia procesu wycofywania wytwarzania energii z węgla na mocy, kiedy nie trzeba było wydawać zakazów, aby osiągnąć cele wynikające z ustawy.

Węgiel jeszcze Niemcom potrzebny

Operatorzy systemów przesyłowych oceniają każdą likwidację elektrowni, aby sprawdzić, czy dany obiekt jest niezbędny dla stabilnej pracy systemu energetycznego. Jeśli taka potrzeba wystąpi, dana elektrownia może stać się częścią rezerwy systemu energetycznego. Elektrownie w rezerwie są dostępne, aby chronić sieć elektroenergetyczną w sytuacjach krytycznych np. w okresie Dunkelflaute, a więc w okresie tzw. suszy pogodowej, kiedy energetyka wiatrowa i fotowoltaika nie pracują ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.