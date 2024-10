Minister przemysłu Marzena Czarnecka: Szybkie zamykanie kopalń to biedaszyby i bezrobocie

Minister była pytana głównie o sprawę notyfikacji umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego. Podpisana w maju 2021 r. umowa społeczna dotycząca górnictwa węgla kamiennego zakłada subwencjonowanie branży w tym okresie w postaci budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, co wymaga to zgody Komisji Europejskiej. Poprzedni rząd nie przeprowadził notyfikacji. Dopłaty są jednak realizowane.

Minister Czarnecka przypomniała, że w tym miesiącu został złożony trzeci już wniosek notyfikacyjny, a w czwartek przyszły pierwsze uwagi KE do tego wniosku. "Komisja, czego się można było spodziewać, zadaje tak zwane techniczne pytania" – powiedziała. Chodzi o uwagi konstruktywne, merytoryczne, precyzujące zapisy wniosku notyfikacyjnego – podkreśliła w Radiu Katowice minister Czarnecka.

Marzena Czarnecka odpowiedziała, że KE zdaje sobie sprawę z realizacji tej pomocy. Wiceszefowa KE ds. konkurencyjności Margrethe Vestager w Brukseli w lutym potwierdziła "pełną świadomość", w jaki sposób te środki były dotąd przekazywane. Poprzedni rząd złożył też wniosek notyfikacyjny, ale bezskutecznie. Minister uważa, iż nie ma niebezpieczeństwa, że umowa społeczna nie zostanie notyfikowana, a dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych zostaną uznane za niedozwoloną pomoc publiczną.

Według związków zawodowych umowa społeczna w znacznym zakresie nie jest realizowana. Minister Czarnecka przypomniała, że umowa dzieli się na trzy części dotyczące: tworzenia Funduszu Transformacji Woj. Śląskiej, terminów funkcjonowania kopalń, a także inwestycji, które miały być realizowane przez polski rząd. "Ta ostatnia część była w ostatnim czasie dyskutowana ze stroną społeczną, i wyjaśniana, że z różnych względów te inwestycje są na różnym etapie i pewne będą realizowane" - zaznaczyła.