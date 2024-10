Pierwsza ofiara węglowego marazmu

Czytaj więcej Węgiel Prywatna kopalnia ostro o państwowych zakładach. Zarzuca sprzyjanie Rosji Trwająca od kilku tygodni promocyjna akcja sprzedażowa Polskiej Grupy Górniczej „Black Weeks”, która ma być zresztą wydłużona, za pieniądze podatników niszczy konkurencję na rynku węgla - uważa Marcin Sutkowski, prezes Bumechu. PGG odpiera zarzuty.

W innych spółkach górniczych sytuacja także jest trudna, co pokazują wstępne dane za III kw. br. W ocenie Pawła Puchalskiego z Santander Biura Maklerskiego dane operacyjne za III kw., które zaprezentowała JSW, są nieco słabsze od jego oczekiwań. – Wszystkie trzy produkty oferowane przez JSW, a więc węgiel koksujący, energetyczny i koks, są pod silną presją cenową. Dodatkowo JSW sprzedaje je wszystkie z istotnym dyskontem do cen rynkowych. Co gorsza, w III kw. JSW nie zdołała sprzedać całego wolumenu wyprodukowanego w tym okresie. Sprzedaż była mniejsza niż produkcja, co tylko powiększa zapasy i przyczynia się do szybszego spalania gotówki – mówi analityk.

W przypadku Bogdanki – jak mówi Paweł Puchalski – wstępne wyniki za III kw. są zaskakujące pozytywne ze względu na koszty. Szacuje on, że cena węgla zrealizowana przez spółkę pozostaje w trendzie spadkowym, a w samym, według wyliczeń analityka, III kw. br. spadła już o 22 proc. rok do roku. – Bardzo znacząco spadły za to koszty działalności. Można to tłumaczyć po części oszczędnościami wynikającymi z braku pracy w weekendy i ograniczeniem zleceń zewnętrznych firm serwisowych. Solidny spadek kosztów kwartał do kwartału miał miejsce przy jednoczesnym istotnym wzroście wolumenu produkcji. Obawiam się, że na wynik mogło mieć wpływ jakieś zdarzenie jednorazowe – kończy analityk.