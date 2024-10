JSW szuka oszczędności. Planu jednak nie zdradza

Jak powiedział wiceprezes JSW ds. ekonomicznych Remigiusz Krzyżanowski, współczynnik kosztów wydobycia „nieustannie i niebezpiecznie rośnie”. – Obecnie to 902 zł za tonę (drugi kwartał br. – red.) Największy na to wpływ miał wzrost w tym kosztach świadczeń na rzecz pracowników w kwocie prawie 71 mln zł. Na wynik wpłynął także spadek wydobycia, co przełożyło się na wzrost kosztów o 68 mln zł (tzw. wpływ wolumenu). Wzrosły także o 25 mln zł koszty usług obcych – powiedział. W I kw. 2024 r. koszty wydobycia wyniosły blisko 738 zł.

Zarząd wskazał także główne problemy, z którymi się boryka. Mowa o negatywnych trendach związanych ze spadkiem produkcji, gdzie zdarzenia losowe miały główny wpływ, ale i problemy dotyczące robót przygotowawczych. Drugi trend to wydatny wzrost kosztów, głównie kosztów pracowniczych – ponad 60 proc. w ostatnich dwóch latach. – Wreszcie nakłady inwestycyjne, które na przestrzeni kilku lat wzrosły ponad 100 proc. Do tego należy dołożyć kwestie związane ze spadkiem cen. 2022 rok był rekordowy, bez precedensu i pewnie nie należy się spodziewać, by to się szybko powtórzyło. Ceny wracają teraz do poziomów sprzed wojny i pandemii – dodał wiceprezes Krzyżanowski.

Czy w związku z tym zarząd JSW rozważa zwolnienia w Grupie? Prezes Janta podkreślił, że w obecnym otoczeniu sam wzrost produkcji do 14–15 mln ton rocznie nie wystarczy do poprawy wyników. Prezes przyznał, że w okresie dwóch ostatnich lat, 2022 i 2023, w samej spółce JSW S.A. odnotowano wyraźny wzrost świadczeń na rzecz pracowników z poziomu 3,7 mld zł do ponad 6 mld zł, czyli o 2,2 mld. W tym samym czasie wydatki na inwestycje wzrosły z poziomu 1,3 mld zł do 3,8 mld zł.

Analitycy podkreślają, że stanowisko zarządu dotyczące pierwszych sześciu miesięcy br. nie zawiera większych konkretów, a zarząd powtarzał zdania o trudnej sytuacji, za bardzo nie mając recepty, jak z niej wyjść. – Otoczenie makroekonomiczne nie pomaga, bo dolar bardzo się osłabił, a ceny węgla w ostatnich tygodniach zachowują się bardzo słabo. Perspektywy dla węgla energetycznego, który także wydobywa JSW, również są słabe i prognozujemy dalsze spadki. Przy takim wzroście kosztów i nakładów inwestycyjnych spółka bardzo szybko spali gotówkę – mówi Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ.

Analitycy prognozują, że rezerwy ze Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tzw. Fundusz na trudne czasy) mogą się skończyć w pierwszej połowie 2025 r. Limit umorzeń certyfikatów inwestycyjnych na 2024 r. wynosi łącznie 2 mld zł. Na koniec marca 2024 r. wartość aktywów netto funduszu wynosiła około 5,7 mld zł.