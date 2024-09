Poprzedni zarząd JSW jednak bez absolutorium? Dojdzie do zmiany decyzji

W raporcie giełdowym JSW czytamy o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia JSW na 25 października 2024 r. Informację opublikowano wraz z projektami uchwał.

Reklama

Poprzedni zarząd bez absolutorium?

W planach posiedzenia czytamy, że mają zostać uchylone decyzje zwyczajnego walnego zgromadzenia JSW nr: 12, 13, 14, 15, 16 - z 23 lipca 2024 r. dotyczących udzielenia absolutoriów z wykonania obowiązków członka zarządu za 2023 r. Kolejny punkt posiedzenia to podjęcie uchwał w sprawie absolutoriów dla członków zarządu JSW z wykonania obowiązków za 2023 r. Jak można się przypuszczać, będą to decyzje o nie przyznaniu absolutoriów.

Przypomnijmy, że zwyczajne walne zgromadzenie JSW pod koniec lipca powzięło uchwały udzielające absolutorium Sebastianowi Bartosowi, Wojciechowi Kałuży, Robertowi Ostrowskiemu, Edwardowi Paździorce i Arturowi Wojtkowowi z wykonania ich obowiązków w roku 2023.

Absolutorium jest elementem corocznej oceny pracy zarządu i rady nadzorczej. Udziela go zazwyczaj walne zgromadzenie akcjonariuszy. To potwierdzenie, że działania organów zarządzających były zgodne z interesem spółki i przepisami prawa lub też nie. Udzielone absolutorium oznacza m.in. że można wypłacić byłym członkom zarządu ewentualne premie, do których nabyli prawo w okresie sprawowania swoich funkcji.