Dyskusje o przyszłości Turowa po 2026 roku trwają. Kopalnia jest niezagrożona

Przypomnijmy, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (właściciel kopalni i elektrowni w Turowie, należąca do Grupy PGE) 29 maja 2024 r. zaskarżyła wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 marca 2024r., w którym Sąd uchylił decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r., określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 2020 r.

Przebieg batalii w sądzie

Ten sam wyrok został w całości zaskarżony również 17 maja 2024 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Spółka po doręczeniu skargi kasacyjnej GDOŚ złożyła 2 lipca 2024 r. odpowiedź na skargę kasacyjną. Wniosła w niej o uwzględnienie i uchylenie zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Taki ruch mogła też wykonać Prokuratura Krajowa ale tego nie zrobiła. Z punktu widzenia zaskarżenia jej przez PGE nie ma to jednak znaczenia dla sprawy, zwłaszcza, że nie w sądzie będzie trzeba obecnie znaleźć rozwiązanie.

– Brak zaskarżenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Prokuraturę Krajową nie wpływa na skuteczność złożonych skarg kasacyjnych oraz ocenę ich zasadności i nie może być interpretowana jako uznanie stanowiska Sądu wyrażonego we wspomnianym wyroku – słyszmy nieoficjalnie.

Kwestie formalno — prawne są zatem w toku. Nie ma to jednak żadnego skutku prawnego dla działalności kopalni. Kopalnia ma ważną koncesję do 2026 r., a przedmiot wspominanego wyżej sporu dotyczy oceny odziaływania na środowisko dla koncesji po 2026 r., do 2044 r.

Finał sprawy nie w sądzie a w GDOŚ

Jak będzie wyglądać kluczowe rozwiązanie dla tej sprawy? Gdzie jeśli nie w Sądzie sprawa znajdzie swój finał? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w uzasadnieniu do wyroku z marca. Warszawski WSA z 13 marca br., rozstrzygając sprawę, uchylił decyzję środowiskową GDOŚ. Jak wówczas zastrzegł sąd, jedyną przyczyną uchylenia decyzji były kwestie formalne. Chodzi o brak ujęcia we wniosku ocenę odziaływania na środowisko umowy polsko – czeskiej o niwelowaniu szkodliwego wpływu kopalni węgla brunatnego na środowisko z 3 lutego 2022 r.