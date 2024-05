Największy producent energii wybrał doradcę przy wydzieleniu węgla z energetyki

Jak powiedział na konferencji wynikowej za I kw. prezes PGE Dariusz Marzec, widać, że część konwencjonalna aktywów nie jest w stanie funkcjonować w oparciu o zasady rynkowe. - Z jednej strony jest wypychana z systemu energetycznego przez OZE, a z drugiej jest ona nadal niezbędna dla funkcjonowania systemu energetycznego. Pracujemy nad wypracowaniem koncepcji wydzielenia aktywów węglowych — powiedział Dariusz Marzec.

PwC doradcą przy wydzieleniu węgla z energetyki

W kontekście stanu realizacji wydzielenia energetyki węglowej, prezes wskazał, że spółka jest już po spotkaniach, na których nakreślono kierunek działania. - Jesteśmy po wyborze doradców, którzy będą przygotowywali model finansowy oraz proponowane rozwiązania regulacyjne związane z wydzieleniem aktywów. Organizacyjnie nasz segment konwencjonalny jest przygotowany do wydzielenia — dodał prezes PGE.

Jak wskazał, grupa będzie współpracować w ramach powołanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych zespołu ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek sektora energetycznego z udziałem Skarbu Państwa.

- Tak jak deklarowaliśmy, bardzo byśmy chcieli, by do transakcji doszło najpóźniej w 2025 roku. Kolejne kilka miesięcy poświęcimy na intensywne prace, na przygotowanie modelu finansowego. Sytuacja rynkowa jest bardzo dynamiczna. Trzeba też zaadresować ewentualne ryzyka związane z pomocą publiczną, wypracować ewentualne rozwiązania regulacyjne. Planujemy te prace zakończyć do końca tego roku, aby fizyczne wydzielenie aktywów nastąpiło w przyszłym roku. Koncepcja jest na etapie prac. Testowane są różne warianty, ale co do zasady kierunek jest jasny — powiedział Marzec.