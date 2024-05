Czytaj więcej Węgiel Milionowe spadki produkcji węgla. Górnicy zarabiają więcej Polskie górnictwo drugi rok z rzędu zarabia. Polskie kopalnie osiągnęły wynik netto ponad 5 mld zł. Zadłużenie spadło do 15,4 mld zł. Dobre wyniki finansowe skrywają jednak duży spadek produkcji, efektywności pracy i znaczący wzrost kosztów.

Spadek przychodów ze sprzedaży węgla energetycznego

Łączne przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość ponad 3,4 mld zł i były wyższe o 2,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Znacząco wzrosła sprzedaż koksu, osiągając poziom bliski 1 mln ton, co przy średniej cenie 1 370,87 zł/t wpłynęło na wzrost przychodów ze sprzedaży koksu i węglopochodnych o ponad 25 proc. – Pozwoliło to złagodzić skutki pogorszenia sytuacji na rynku węgla energetycznego, wynikające ze spadku zapotrzebowania, mniejszej produkcji energii z węgla kamiennego i rosnących zapasów węgla zarówno w kopalniach jak i zakładach energetycznych – podaje spółka. W pierwszym kwartale 2024 r. JSW sprzedała ponad 34 proc. mniej węgla do celów energetycznych w porównaniu do poprzedniego kwartału, a jego cena spadła o ponad 19 proc. do 482,17 zł/t. Przychody ze sprzedaży węgla koksowego nie uległy zmianie, średnia cena węgla koksowego wyniosła 1 058,97 zł/t, a wolumen sprzedaży 1 451,9 mln ton.

Wzrost nakładów na inwestycje

Na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW przeznaczono w ujęciu gotówkowym ponad 1,3 mld zł, czyli o 12,3 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. – Były to przede wszystkim wydatki na kluczowe inwestycje rozwojowe związane z udostępnianiem nowych złóż oraz poziomów wydobywczych, modernizację zakładów przeróbki mechanicznej węgla, modernizację baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń oraz budowę bloku Elektrociepłowni Radlin przy Koksowni Radlin – informuje firma.