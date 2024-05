Zapora na granicy kopalni Turów działa. Jest stanowisko Czech

Zdaniem PGE, kopalnia Turów nie jest jedynym obiektem, który może mieć wpływ na poziom wód w górotworze na czeskich terenach przygranicznych. – Wrażliwość ujęcia wody w czeskiej wsi Uhelna zależy m.in. od zasilania atmosferycznego, utrzymania reżimu eksploatacji czyli ilości wypompowywanej wody w stosunku do zasobności ujęcia, a także drenażu jego zasobów przez czeską żwirownię Grabstejn, sąsiadującą z ujęciem. Dane z tego obiektu, mimo licznych próśb, nie zostały w pełni przekazane stronie polskiej. Wspomniane zasilanie atmosferyczne, a mówiąc ściślej jego brak spowodowany suszą, jest kluczową kwestią w niezależnym opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2020 r., przygotowanym na podstawie trzydziestoletniego okresu obserwacji obszaru granicznego z Republiką Czeską, w tym Kopalni Turów – uważa PGE.

– Opublikowane przez czeski rząd wyniki pomiarów poziomu wód gruntowych potwierdzają to, co obserwujmy od miesięcy – wybudowany przez PGE. podziemny ekran przeciwfiltracyjny w Kopalni Turów jest w pełni funkcjonalny i skuteczny. Notujemy wzrosty poziomu wód gruntowych w punktach kontrolnych o nawet ponad 4,5 metra. Turoszowski kompleks może i powinien nadal dbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski tak długo, jak będzie to niezbędne, aby zapewniać stabilne dostawy energii dla wszystkich odbiorców – skomentował prezes PGE Dariusz Marzec.

Pod koniec kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opublikował pisemne uzasadnienie wyroku uchylającego decyzję środowiskową dla kopalni węgla brunatnego Turów. Ten wyrok postawił pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie kopalni po 2026 r. Władze PGE zapewniają, że będą walczyć o dalsze istnienie kopalni. – Zgodnie z moimi zapowiedziami wykorzystamy wszystkie dostępne narzędzia prawne, aby kontynuować działanie Kopalni i Elektrowni w Turowie, tak długo, jak będzie tego potrzebował Polski system elektroenergetyczny – zapewniał pod koniec kwietnia prezes koncernu Dariusz Marzec.