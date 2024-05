Jest pisemnie uzasadnienie wyroku ws. Turowa. Sąd wytknął braki formalne

Czytaj więcej Węgiel Sprawa Turowa zawieszona. Może wrócić tuż przed wyborami Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie zgodności z prawem decyzji środowiskowej przedłużającej do 2044 r. działanie kopalni węgla brunatnego w Turowie na granicy z Czechami. Nie jest jasne, czy skarżące decyzję organizacje ekologiczne będą się odwoływać. Postępowanie może zostać wznowione pod koniec września lub na początku października, a więc na chwilę przed wyborami.

-Taka umowa ma znaczenie dla aktów stosowania prawa, a takim aktem stosowania prawa jest niewątpliwie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. (...) Tymczasem organ w zaskarżonej decyzji wprost uznał, że nie ma ona znaczenia dla rozstrzygnięcia w tej sprawie. W ocenie sądu takie stanowisko jest błędne – mówił, wygłaszając ustne motywy wyroku, sędzia Jarosław Łuczaj.

Z kolei już pisemnym uzasadnieniu wskazano natomiast m.in., że "badając zgodność z prawem zaskarżonej decyzji (...) i oceniając okoliczności faktyczne i stan prawny na dzień jej wydania, sąd doszedł do przekonania, że skargę należało uwzględnić, choć zasadnicze zarzuty skarg nie zostały uznane za zasadne".

Kopalnia może działać dalej

- Zaznaczenia jednak wymaga, że uchylenie zaskarżonej decyzji nie oznacza automatycznego zaprzestania wydobycia węgla czy też w ogóle funkcjonowania Kopalni Turów, bowiem do 2026 r. odbywać się to może na dotychczasowych warunkach, tj. sprzed wydania decyzji z 30 września 2022 r. - czytamy w tym pisemnym uzasadnieniu.

W ocenie WSA - wbrew zarzutom skarg - organ odwoławczy należycie przeanalizował oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, w tym w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi i na dobra materialne, nie ograniczając tej analizy tylko do granic państwa. - Jeśli chodzi o udział społeczeństwa, to został on przeprowadzony bardzo szeroko - obejmował społeczeństwo polskie, czeskie i niemieckie - i wielokrotnie na etapie I instancji (...). Nieprawdą jest zatem, co twierdzą skarżący, że w sprawie doszło na etapie postępowania odwoławczego do zmiany zakresu przedsięwzięcia, co powoduje konieczność powtórzenia czynności gwarantujących społeczeństwu aktywny udział" - czytamy w uzasadnieniu o postępowaniach przed RDOŚ i GDOŚ.