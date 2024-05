Węglowe skrzydło PGE szykuje się do rozwodu

Nieuchronne wydzielenie aktywów węglowych z GK PGE

Nowy zarząd przedstawił już pracownikom PGE GiEK swoje priorytety. Jak słyszymy, najważniejsze dla nowego-starego prezesa firmy ma być utrzymanie płynności finansowej spółki, ochrona miejsc pracy oraz poszukiwanie płaszczyzn do realizacji projektów, które będą budować potencjał przyszłości spółki. Kluczowe są jednak jego opinie dotyczące transformacji spółki, która jest nieuchronna. Przyznał on w komunikacji z pracownikami, że wydzielenie aktywów węglowych z GK PGE wymaga aktualizacji i odniesienia do obecnej sytuacji rynkowej, a przede wszystkim obecnych prognoz rynkowych związanych z działalnością działu energetyki konwencjonalnej. – Nie ulega wątpliwości, że aby umożliwić grupom energetycznym dynamiczny rozwój w kierunku odnawialnych źródeł energii, wydzielenie węglowych aktywów jest konieczne – powiedział wprost prezes. Przyznał, że koncepcja docelowego modelu funkcjonowania energetyki konwencjonalnej zostanie dookreślona na poziomie rządowym, ale PGE GiEK jako cała organizacja powinna już teraz uzmysłowić sobie powagę sytuacji i określić gotowość do samodzielnego istnienia na rynku. Miał on jednak także uspokoić pracowników, że energetyka konwencjonalna pozostanie istotnym elementem systemu elektroenergetycznego.

Komisja Europejska zatwierdziła już w lutym program pomocy dla Polski, chodzi o wsparcie pracowników, których dotknie zamknięcie elektrowni emisyjnych i kopalni węgla na skutek przestawiania się na energetykę niskoemisyjną. Na ten cel Polska otrzyma 300 milionów euro.

Wymiana dyrektorów w PGE

W cieniu wydzielenia węgla z polskiej energetyki mają miejsce przetasowania w samych kopalniach i elektrowniach na szczeblu dyrektorskim. Przed majówką nowym dyrektorem Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów został Dariusz Kowalczyk, który pracuje w Bełchatowie od początku lat 90. Wcześniej, w połowie kwietnia, dyrektorem Elektrowni Bełchatów został Rafał Smejda. W kolejnych tygodniach dojdzie do zmian w Turowie.