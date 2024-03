PGE będzie skarżyła decyzję Sądu o uchyleniu decyzji środowiskowej dla Turowa

Czytaj więcej Węgiel Wyrok ważący o przyszłości Turowa przełożony o tydzień Na 13 marca - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przełożył ogłoszenie wyroku ws. decyzji środowiskowej GDOŚ dotyczącej wydobycia węgla w kopalni Turów. Wyrok miał być ogłoszony w środę, ale uniemożliwiło to zwolnienie lekarskie jednej z sędzi ze składu orzekającego.

Koncesja do 2026 roku

Jednak w wyroku nie ujęto, czy należy teraz ubiegać się o nową decyzję środowiskową, czy wystarczą ją uzupełnić o wspominaną umowę.

Rzeczniczka PGE GiEK Sandra Apanasionek przekazała, że "wyrok WSA nie oznacza wstrzymania działalności turoszowskiego kompleksu energetycznego, który nadal będzie dostarczał energię elektryczną do krajowego systemu energetycznego". Obecna koncesja pozwala na wydobycie węgla do 2026 r. Uchylona decyzja środowiskowa dotyczyła wydłużenia koncesji do 2044 r.

Elektrownia na węgiel brunatny przy kopalni, zapewnia ok. 6 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.