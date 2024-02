Węglowy kolos szuka prezesa. Rządowa miotła dotarła do PGG

Jak wynika z dostępnych sprawozdań firmy za 2022 r. PGG osiągnęła zysk netto rzędu 2,53 mld zł. Była to zasługa wysokich cen węgla w czasie kryzysu energetycznego. Rok wcześniej, w 2021 r. firma odnotowała stratę rzędu 3,8 mld zł. Mimo dobrego 2022 r., firma tylko w niewielkim stopniu poprawiła wówczas swoją sytuację finansową. Zobowiązania spółki zmniejszyły się z 10,8 mld zł w 2021 r. do 9,8 mld zł w 2022 r. Sprawozdanie za 2023 r. nie jest jeszcze opublikowane. Firma jednak pod koniec 2023 r. zgłosiła zapotrzebowanie na pomoc publiczną na dalsze funkcjonowanie na maksymalnie 5,5 mld zł w 2024 r. Trudna sytuacja finansowa to tylko jeden z elementów, który odstrasza potencjalnych kandydatów na prezesa spółki.

Polska Grupa Górnicza jest największym producentem węgla energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej, zatrudniającym ponad 36 tys. osób. Należy do niej siedem kopalń: ROW (w której skład wchodzą tzw. ruchy Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy), Ruda (Bielszowice i Halemba), Piast-Ziemowit (Piast i Ziemowit), Bolesław Śmiały, Sośnica, Staszic-Wujek (Murcki-Staszic i Wujek) oraz Mysłowice-Wesoła.