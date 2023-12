Bogdanka porozumiała się z Eneą. Sprzeda węgiel po niższej cenie

Wartość całej umowy wieloletniej z Eneą Elektrownia Połaniec w latach 2013-2029 po zawarciu aneksów wynosi szacunkowo 9,22 mld zł netto i jest niższa o 8,4 proc. od wartości opublikowanej w raporcie nr 26/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez strony w latach 2024-2029 o wartości szacunkowej ok. 828 mln zł. Wartość umowy wieloletniej w latach 2023-2028 razem z wartością opcji dodatkowych wynosi 5,15 mld zł netto i jest niższa o 24,6 proc. w stosunku do wartości podanej dla tego okresu w raporcie nr 26/2022. Natomiast wartość umowy wieloletniej w latach 2024-2029 wynosi 5 390 mln zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych i uwzględnia zwiększenie wolumenu dostaw o około 32 proc. w tych latach.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5 proc. udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.