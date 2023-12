Prywatna kopalnia ostro o państwowych zakładach. Zarzuca sprzyjanie Rosji

„Subwencje pokrywające straty wynikające ze sprzedaży węgla poniżej kosztów jego wydobycia konserwują wszystko to, co jest w górnictwie stanem chorobowym: przerosty zatrudnienia, premie niepowiązane z wynikami, ogromna absencja chorobowa, dopłacanie w ramach grupy przez rentowne kopalnie do tych nierentownych, co skutkuje spadkiem rentowności tych pierwszych. To jest jak gaszenie pożaru benzyną.” – kwituje prezes Bumechu.

Polityka handlowa PGG na korzyść Rosji?

W dalszej części komentarza również nie przebiera on w słowach. W jego opinii działania podejmowane przez PGG pośrednio przyczyniły się nawet do wsparcia gospodarki rosyjskiej. „Likwidując w 2022 r. własną sieć dystrybucyjną, PGG ustąpiło pola działania przedstawicielom biznesu sprowadzającego do Polski kazachski węgiel. Największym beneficjentem zniszczenia tej sieci dystrybucji, były koleje rosyjskie, mające udział w transporcie tego węgla do Polski. Opłaty dla kolei rosyjskich sięgają 70 USD/MT, przy obecnej cenie ARA poniżej 115 USD/MT.” – wylicza.

Wskazuje on, że na kopalnie w Kazachstanie ma wpływ Rosja. „Nie da się wytransportować węgla z Kazachstanu bez kontaktu z gospodarką rosyjską. Nie można z jednej strony ponosić olbrzymich kosztów oddalania wojny od własnych granic, a z drugiej dać zarabiać gospodarce państwa - agresora” – wskazuje.

Czytaj więcej Węgiel Środki na sprawiedliwą transformację węglowego Bełchatowa uratowane Blisko rok Polska Grupa Energetyczna oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych zwlekało z podaniem kluczowych danych, które pozwoliłby odblokować środki na transformację energetyczną Bełchatowa.

Apel o zmiany w Polskiej Grupie Górniczej

Sutkowski wskazuje także na potrzebne zmiany w PGG. „Przy ciągłej gwarancji otrzymywania subwencji należy zmienić sposób zarządzania, który teraz w PGG postawiony jest na głowie. Nie może być zgody na wypłacanie premii, które nijak się mają do efektywności. Należy uzależnić część wynagrodzeń od wydajności. Wziąć w ryzy zjawisko absencji sięgające podobno ponad 35 proc., pozwolić zarządzać kopalniami kadrze kierowniczej, a nie kadrze związkowej” - wskazuje. A w kontekście groźby protestów i niezadowolenia ze strony związków zawodowych przyznaje, że jest ona realna. „Trzeba mieć świadomość, że przy takiej polityce i zarządzaniu w niedługim czasie związki zawodowe nie będą miały miejsca swojej działalności, ponieważ zakłady upadną” – uważa prezes Bumechu.

Kończąc swój komentarz, Sutkowski podkreśla, że albo program dopłat obejmuje wszystkich producentów węgla kamiennego, w tym LWB, JSW, PG Silesię czy Eko-Plus, choćby nie musieli z niego korzystać i jest związany z wdrażaniem oszczędności czy programu restrukturyzacji (wtedy jest jakaś szansa na notyfikację zmodyfikowanego programu), albo jest to – jego zdaniem - jawnym naruszeniem zasad konkurencyjności, preferowaniem jednych kosztem drugich. „Na to moim zdaniem Komisja Europejska nie wyrazi zgody, szczególnie, że sytuacja dotyczy producentów węgla. Złożony wniosek jest w zamrażarce Komisji, a fakt, że przez ponad dwa lata nie uzyskał notyfikacji, mówi już sam za siebie” – kończy.