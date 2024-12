Przegląd skuteczności unijnych dyrektyw klimatycznych

Minister dodała, że trakcie polskiej prezydencji dokonany ma zostać przegląd unijnych „zielonych polityk”. – Trwa obecnie dzisiaj ożywiona dyskusja dot. celów klimatycznych. Pod tym kątem coraz więcej krajów mówi o potrzebie elastyczności w procesie dekarbonizacji i pod tym kątem trzeba ocenić ich skuteczność, aby wyznaczać kolejne cele – dodała.

Zmiany w „podatku od ogrzewania”. Czekanie na ruch Komisji

Kierownictwo resortu pytane o ew. zmiany w dyrektywie dotyczącej tzw. ET S 2, a więc dodatkowych opłat od emisji w ogrzewnictwie indywidualnym oraz emisji pojazdów, podkreślało, że Polska buduje obecnie „masę krytyczną”, aby zachęcić Komisję do ponownego otwarcia dyrektywy ETS. – Staramy się zachęcić Komisję, aby ponownie wyszła z propozycją legislacyjną. Wówczas będziemy starać się to jak najszybciej procedować. Pierwszy krok musi jednak zrobić Komisja – mówił wiceminister Bolesta. Wskazał, że Polska ma dwa pomysły zmian. – Pierwszy pomysł to mechanizm kontroli cen (wysokości opłat), aby te nie rosły, bez żadnego mechanizmu kontrolnego, a drugi pomysł to odłożenie w czasie rozliczenia się z emisji, a jednocześnie planowany Społeczny Fundusz Klimatyczny wszedł bez zmian w 2026 r. Wówczas mielibyśmy więcej czasu na dokonanie inwestycji (np. docieplenie budynków – red.) – powiedział wiceminister Bolesta.

Jak dodała minister, część krajów w tym Polska obawia się tzw. szoku cenowego w czasie będącego konsekwencją kryzysu energetycznego. – Wyzwaniem jest odchodzenie od wysokich cen, a nie dokładanie sobie problemów. Może to zwiększyć skalę ubóstwa energetycznego w Europie. To problem, który nie pojawiał się wówczas kiedy dyskusje dot. ETS 2 ruszały – mówiła minister.

Od 2027 r. w UE ma obowiązywać nowy, rozszerzony system handlu emisjami, obejmujący m.in. transport i budownictwo (ETS2). Polska ustami minister klimatu oraz funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej – Nałęcz wyrażała wolę opóźnienia rozszerzenia systemu handlu emisjami ETS o transport i budownictwo o trzy lata.