Normy emisyjne dla budynków przyjęte. UE zapewnia o swobodzie wyboru narzędzi

W odniesieniu do budynków mieszkalnych każde państwo członkowskie przyjmie własną krajową ścieżkę redukcji średniego zużycia energii pierwotnej o 16 proc. do 2030 r. i o 20–22 proc. do 2035 r. Środki krajowe będą musiały zapewnić osiągnięcie co najmniej 55 proc. spadku średniego zużycia energii pierwotnej poprzez renowację budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej, ale państwa członkowskie mają swobodę wyboru, które budynki mają być docelowe i jakie środki należy podjąć.

Jeżeli chodzi o budynki niemieszkalne, zmieniona dyrektywa przewiduje stopniowe wprowadzanie minimalnych norm charakterystyki energetycznej w celu renowacji 16 proc. budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej do 2030 r. i 26 proc. budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej do 2033 r. Państwa członkowskie będą miały możliwość zwolnienia niektórych kategorii budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z tych obowiązków, w tym budynków historycznych lub domów wakacyjnych.

Nowa charakterystyka budynków – dla budynków mieszkalnych to będzie tylko opcja

W zmienionej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ustanowiono stopniowe wprowadzanie minimalnych norm charakterystyki energetycznej wyłącznie w odniesieniu do budynków niemieszkalnych, aby zainicjować renowację budynków o bardzo najgorszej charakterystyce energetycznej. – Normy te będą opierać się na maksymalnych progach charakterystyki energetycznej i doprowadzą do renowacji 16 proc. budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej do 2030 r. i 26 proc. budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej do 2033 r. – zapewnia Komisja Europejska (KE). Państwa członkowskie będą miały swobodę w zakresie wyłączenia kilku kategorii budynków w oparciu o niekorzystną ocenę kosztów i korzyści lub ze względu na kategorię budynku i sposób wykorzystania budynku, np. w odniesieniu do budynków historycznych i zabytkowych. Państwa członkowskie są również zobowiązane do ustanowienia ścieżki osiągnięcia niższych maksymalnych progów charakterystyki energetycznej do 2040 r. i 2050 r. w ramach krajowych planów renowacji budynków.

W przypadku budynków mieszkalnych minimalne normy charakterystyki energetycznej pozostaną – jak zapewnia Komisja Europejska – opcjonalnym narzędziem służącym osiągnięciu niezbędnej poprawy charakterystyki energetycznej zasobów budowlanych. – Państwa członkowskie przyjmą krajową trajektorię mającą na celu zmniejszenie średniego zużycia energii pierwotnej przez zasoby budynków mieszkalnych o co najmniej 16 proc. do 2030 r. i o 20–22 proc. do 2035 r., przy czym państwa członkowskie będą miały dużą elastyczność w decydowaniu, które środki należy zastosować i do których budynków – podkreśla Komisja. Niemniej jednak budynki o najgorszej charakterystyce energetycznej, zdefiniowane jako 43 proc. zasobów budowlanych o najniższej charakterystyce energetycznej, będą musiały zostać poddane renowacji w pierwszej kolejności. W przypadku budynków mieszkalnych państwa członkowskie będą musiały zapewnić osiągnięcie co najmniej 55 proc. poprawy charakterystyki energetycznej poprzez renowację budynków mieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej, w przypadku których renowacje są zazwyczaj najbardziej opłacalne.

Zmiany w świadectwach budynków

Świadectwa charakterystyki energetycznej są podstawowym narzędziem oceny charakterystyki energetycznej naszych budynków. – Zmiana w prawie obejmuje środki mające na celu uczynienie świadectw charakterystyki energetycznej bardziej jaśniejszymi, bardziej wiarygodnymi i widocznymi oraz oparcie ich na wspólnym wzorze we wszystkich 27 państwach członkowskich UE z szeregiem wskaźników dotyczących energii i emisji gazów cieplarnianych, a także dobrowolnych wskaźników dotyczących punktów ładowania lub obecności stałych kontroli jakości powietrza w pomieszczeniach – podkreśla Komisja, której zdanie przyniesie to korzyści właścicielom budynków, nabywcom i najemcom, instytucjom finansowym i organom publicznym.