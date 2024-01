Środki z KPO nie wystarczą. Dziura w Czystym Powietrzu pozostanie

Szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała także, że ministerstwo wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje ten program, pracują nad udrożnieniem programu Czyste Powietrze. „Na Czyste Powietrze, z pierwszej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy, otrzymaliśmy 200 mln zł – dotacja zostanie wznowiona. Pracujemy też nad środkiem zaradczym, który pozwoli na wypłacenie wszystkich zaległości. Docelowo chcemy uruchomić pulę środków dostępnych z FEniKS na 2024 r., czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko” – podkreśliła minister.

Jak informował 12 stycznia br. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, podpisał on wniosek o wypłatę 200 mln zł z KPO dla beneficjentów programu Czyste Powietrze.

Czytaj więcej Co2 KPO na pomoc Czystemu Powietrzu. Resorty klimatu i funduszy rozmawiają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze – przyznaje resort klimatu i środowiska. Problem miał kiełkować od lipca, kiedy Polski Fundusz Rozwoju miał zakończyć wypłaty promes w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tego do stycznia jednak nie było.

Tu pojawia się jednak problem, bo zaległości, jak informował pod koniec ubiegłego tygodnia resort klimatu, wynoszą tylko za 2023 r. ponad 300 mln zł, a każdego tygodnia liczba wniosków o płatność powiększa się o kolejne 110 mln zł. Dlatego też te 200 mln zł nie pozwolą na uregulowanie wszystkich zaległości. To już teraz może być nawet 500 mln zł. Co więcej, do końca stycznia Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej muszą podpisać aneksy do umów na realizację programu Czyste Powietrze z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aneksy wskazują źródło finansowania. To – jak się okazuje jest w pełni nie znane podobnie jak wielkość kwoty. „Pracujemy nad środkiem zaradczym, który pozwoli na pokrycie wszystkich zaległości. Zapewniamy, że wypłaty będą zrealizowane” – komentuje resort.

Nie tylko KPO

W tym kontekście Paulina Hennig-Kloska, odniosła się jedynie do zmian, jakie w przyszłości będą wdrażane w tym programie priorytetowym NFOŚiGW. „Pracujemy nad wprowadzeniem rozwiązania zastępczego, które pozwoli zrealizować wszystkie zaległe płatności. Docelowo by upłynnić wypłaty z programu Czyste Powietrze planujemy uruchomić pulę środków dostępnych na ten rok z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko).Po wdrożeniu zasobów finansowych, naszym celem jest przyspieszenie rozpatrywania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze, ale także chcemy poprawić jego efektywność. Czyste powietrze oraz to, aby ludzie przestali umierać z powodu zanieczyszczonego powietrza – to nasz cel finalny” – mówi minister.