Polska niegotowa na dyskusje o nowych celach klimatycznych. KPO może to zmienić

Uruchomić KPO

Niezależnie jednak czy będzie to obowiązek redukcji o 95 proc. czy „tylko” o 90 proc., w praktyce oznaczać to będzie konieczność ograniczenia do 2040 r. właściwie całej emisji CO2 w sektorze energii. „Warto o tym pamiętać zarówno aktualizując nasz Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. czy „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” (PEP2040), jak i — podejmując wszystkie decyzje inwestycyjne, finansowane także z funduszy unijnych, w tym — z KPO. Mówiąc krótko: jak najwięcej źródeł bezemisyjnych — jak odnawialne źródła energii czy atom, jak najmniej gazu ziemnego, i zero węgla" – mówi nasz rozmówca.

Jednocześnie - dla długoterminowego sukcesu transformacji energetycznej Polski - sprawne uruchomienie wypłaty całych środków z KPO jest kluczowe - jego zdaniem - z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze - pieniądze te pomogą przyśpieszyć tę transformację.

„Mówimy tu o dziesiątkach miliardów euro do końca 2026 r. na rozwój odnawialnych źródeł energii - zakup paneli fotowoltaicznych, budowę farm wiatrowych lub produkcję zielonych gazów, na termomodernizację budynków mieszkalnych, szkół czy szpitali, na wymianę starych pieców węglowych - na przykład na pompy ciepła - albo na rozbudowę inteligentnych sieci energetycznych. Co istotne: to nie tylko kwestia obniżania w Polsce emisji CO2, ale też - poprawy jakości powietrza czy przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego. I po drugie - w Brukseli rozpoczną się wkrótce prace nad nowym wieloletnim budżetem Unii po 2027 r. Trudno będzie nam skutecznie zabiegać o - jakże potrzebną - kolejną znaczącą transzę funduszy na kontynuację zielonej transformacji Polski, jeśli nie będziemy w stanie wykorzystać całych, przyznanych nam dotąd, ogromnych środków na ten ważny cel” – mówi Pawlik.

Zapytaliśmy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, na jakie konkretnie cele zostanie przeznaczone 5 mld euro, które wpłynęło już do Polski. Nie otrzymaliśmy jak dotychczas odpowiedzi na to pytanie, podobnie jak i na inne dotyczące ew. korekt w planach wydatkowania środków KPO.

Coraz trudniej o pomoc publiczną dla węgla

Co więcej, Komisarz Hoekstra zapowiada też m.in. podatek od paliw kopalnych (w tym węgla) i ograniczenie ich subsydiowania jako sprzecznego z unijnymi wysiłkami na rzecz dekarbonizacji. Ten ostatni postulat jest od ponad 10 lat, podnoszony w Parlamencie Europejskim. „Sprawa wydaje się poważna – według Europejskiej Agencji Środowiska tylko w latach 2015–2021 Unia przyznała 52 mld euro takich dotacji. I jakkolwiek by ich ostatecznie nie zdefiniowano, z perspektywy Polski – kraju, gdzie nadal blisko 70 proc. energii elektrycznej produkuje się z węgla – będzie to dyskusja trudna. A dodatkowo – pamiętajmy o trwających w Komisji Europejskiej notyfikacjach m.in. naszego wniosku o pomoc publiczną na osłony socjalne dla górników kopalni węgla brunatnego czy polskiej umowy społecznej odnośnie transformacji górnictwa węgla kamiennego. Szczególnie rozmowy na ten drugi temat ciągną się od miesięcy – i końca nie widać” – pisze Pawlik.