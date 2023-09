Tauron nie podaje daty odejścia od węgla. Liczy na NABE

Tauron opublikował aktualizację strategii w czerwcu zeszłego roku. „Aktualizacja była publikowana w ub.r., więc nie przymierzamy się w ogóle do aktualizacji na chwilę obecną" - powiedział Surma podczas konferencji.

Nie ma daty

Pełna dekarbonizacja została wskazana w strategii Taurona i tam czytamy, że dojdzie do niej w 2050 r. O ile w sektorze elektroenergetyki, odejście od węgla w samej spółce zaplanowano jak najszybciej jak tylko powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetyki, to w ciepłownictwie takiej daty nie ma. Jak wynika z tej strategii udział węgla do 2030 r. w miksie wytwórczym segmentu ciepłowniczego spadnie z 64 do 10 proc. Rynkowy konkurent Taurona, PGE, taką datę podał. Ta firma chciała – wedle aktualizacji strategii, która została odwołana – odejść od węgla w ciepłownictwie w 2030 r., a być neutralną klimatycznie w 2040 r. To spotkało się kłótnią wewnątrz rządu. Ostatecznie prezes został, ale strategię wstrzymano do czasu powstania NABE. Tauron już takich deklaracji nie składa. - Prace dekarbonizacyjne będą trwały. Precyzyjnej daty odejścia od węgla w tym momencie jeszcze nie podam. Natomiast kwestia całej dekarbonizacji została wskazana, ona jest zbieżna pewnie z wygaszaniem węgla ogólnie czy z wygaszaniem wszystkich kopalń w Polsce - podsumował wiceprezes.

Co jeśli NABE nie powstanie? Pytanie bez odpowiedzi

Prezes Surma wskazał, że kwestią fundamentalną dla transformacji Taurona jest kwestia NABE. - My wspieramy ten proces i liczymy na wydzielenie bloków węglowych w możliwie szybkim terminie, w kontekście całej transakcji NABE - dodał wiceprezes. W sierpniu br. Tauron Polska Energia i inne grupy energetyczne podpisały ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra aktywów państwowych, dokumenty (term sheet) podsumowujące kluczowe warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa ich aktywów węglowych, celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Jeden z analityków PKO BP zapytał podczas konferencji, czy Tauron ma plan na przyszłość przy ew. fiasku tego rządowego projektu. Odpowiedzi wprost nie padły.

Ustawa o gwarancjach finansowych dla nowej agencji ma być przedmiotem prac Senatu podczas najbliższego posiedzenia w dniach 6-7 września br. Następnie, w zależności od decyzji Senatu, trafi do podpisu Prezydenta bądź zostanie przekazana do ponownych prac Sejmu. Być może będzie jeszcze jedno posiedzenie Sejmu przed wyborami.