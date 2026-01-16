Jak mówi nam prezes GreenX Benjamin Stoikovich, decyzja z początku stycznia to początek końca odwołań. Spór został rozstrzygnięty jednomyślnym wyrokiem Trybunału Arbitrażowego z października 2024 r. – W zeszłym tygodniu sąd singapurski oddalił wniosek Prokuratorii o uchylenie tego wyroku. Oznacza to, że kwota ok. 1 mld zł, zasądzona na podstawie Traktatu Karty Energetycznej, jest podtrzymana – mówi nam prezes. Trwa jednak jeszcze drugie postępowanie w Londynie. – Dotyczy ono orzeczenia na podstawie umowy o ochronie inwestycji między Polską a Australią, które zwiększa odszkodowanie o ok. 300 mln zł. Zamierzamy przedstawić singapurski wyrok angielskiemu sądowi. Statystyki dotyczące takich postępowań wskazują, że wygrana Prokuratorii jest mało prawdopodobna, na co zwrócił uwagę Donald Tusk (wypowiedź z 2024 r. – red.), określając „odwołania” do sądów singapursko-angielskich jako beznadziejne – mówi nam prezes.

Rząd walczy o czas. Ostatnie odwołania i apelacje

Z kolei resort klimatu i środowiska wyjaśnia, że 4 listopada 2024 r. zostało złożone odwołanie od wyroku do sądu w Londynie, a 7 stycznia 2025 r. do sądu w Singapurze. Wydanie wyroku przez sąd w Singapurze jest więc kontynuacją całej sprawy toczącej się od 2020 r. – Obecnie zgodnie z prawem przysługuje nam złożenie apelacji od wyroku sądu z Singapuru, na co mamy 28 dni. Dalsze kroki w tej sprawie będą przedmiotem ustaleń MKiŚ z Prokuratorią Generalną RP – wskazuje resort.

Jak dodaje Kazimierz Chojna, dyrektor ds. prawnych i handlowych spółki, sąd uznał, że żaden z pięciu zarzutów wobec wyroku, wniesionych przez pełnomocników Polski, nie ma zastosowania i oddalił wniosek o uchylenie wyroku. – Argumenty Prokuratorii Generalnej były bardzo szerokie, począwszy od zarzutu, że GRX nie dokonał inwestycji w Polsce, poprzez skutki orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, brak możliwości zastosowania przyjętej metody wyceny, a nawet po naruszenie zasady słuszności. Wyrok został wydany jednomyślnie przez trzech sędziów i był bardzo jasny, wniosek Polski został oddalony w całości, ponieważ argumenty były bezpodstawne – były to raczej niepotrzebne i desperackie działania ze strony Prokuratorii – wyjaśnia.

Odszkodowanie trafi do akcjonariuszy. Dywidenda zamiast nowych inwestycji w Polsce

Jeśli sprawa finalnie zakończy się pomyślnie, wygranymi mogą okazać się akcjonariusze spółki. – Będziemy kontynuować nasze działania, aby zapewnić wypłatę należnych akcjonariuszom środków, tak aby mogli oni skorzystać z przyznanego im wynagrodzenia w formie dywidendy. Niewielka część odszkodowania zostanie przeznaczona na rozwój naszych projektów w Niemczech i na Grenlandii, aby zapewnić dalszy wzrost wartości GreenX – wyjaśnia prezes.

Prezes GreenX dodaje, że firma robi „ogromne postępy” w niemieckim projekcie miedziowym. Jego potencjał jest olbrzymi i bezprecedensowy, ponieważ jest to bardzo dobrze zbadany projekt brownfield w przemysłowym sercu Europy. (…) Unia Europejska uznała miedź za jeden ze strategicznych surowców. Jest ona kluczowa dla przemysłu obronnego i cieszy się ogromnym popytem. Pod względem geologicznym nasz niemiecki projekt leży w tej samej strukturze co złoża eksploatowane w Polsce przez KGHM, ale na znacznie mniejszej głębokości – podkreśla prezes.