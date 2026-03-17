Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała przed spotkaniem szefów rządów, które odbędzie się pod koniec tygodnia, wprowadzenie mechanizmów ograniczających wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Jest też zapowiedź korekty celów klimatycznych. Szefowa Komisji proponuje w liście do premierów reformę elementów, składających się na ETS.
Mowa przede wszystkim o rezerwie stabilności rynkowej (MSR). Jest to jedno z najważniejszych narzędzi regulujących podaż uprawnień na rynku uprawnień do emisji CO2 (EU ETS). Ma na celu przywracanie równowagi między podażą a popytem, a także zwiększanie odporności tego rynku na wstrząsy cenowe poprzez korygowanie liczby uprawnień, które są sprzedawane na aukcji. Jednak, jak dotychczas mechanizm w praktyce był martwy i nie był używany. Teraz zgodnie z sugestiami szefowej KE ma być aktywniej wykorzystywany, aby łagodzić wzrosty cen. To potencjalnie pozwoli uniknąć szoków cenowych, których najbardziej obawia się polska energetyka.
Politycy żywo dyskutują, czy można wyjść z systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 czy też nie. Okazuje się, że jest pomysł, który pozwoli forma...
Te zapowiedzi najbardziej ucieszyły inwestorów PGE. Spółka odnotowała wzrosty rzędu 13,7 proc., przekraczając dzisiaj barierę 10 zł za akcję. Nic dziwnego, bowiem jakiekolwiek złagodzenie ETS i presja na obniżenie ceny uprawnień będzie działać pozytywnie na spółkę. Jak informuje nas PGE, roczny koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 zależy od wielkości emisji i cen uprawnień. W ostatnich latach koszty te wahały się między 20 a 25 mld zł. PGE płaci najwięcej spośród wszystkich spółek, a nawet więcej niż polski budżet zarabia na sprzedaży uprawnień do emisji CO2. W 2025 r. dochód ze sprzedaży uprawnień do emisji wyniósł ok. 18,5 mld zł, z czego wpływ do budżetu – 13,8 mld zł. Na dane PGE za 2025 r. musimy jeszcze poczekać do publikacji wyników finansowych, jednak będzie to koszt podobny do roku poprzedniego. W 2024 r. Grupa wydała na zakup uprawnień do emisji CO2 24,9 mld zł, przy marginalnej sprzedaży. Co więcej, w ciągu 15 lat tylko PGE wydało 96,3 mld zł (licząc pierwsze sześć miesięcy 2025 r.) na zakup uprawnień do emisji CO2. Trzeba jednak pamiętać, że same spółki także mogą handlować uprawnieniami. W ciągu ostatnich blisko 15 lat Grupa sprzedała uprawnienia za 7,8 mld zł. Saldo zakupu i sprzedaży wszystkich uprawnień do emisji w tamtym okresie wynosi 89,2 mld zł.
Enea zaś rosła o 11,7 proc. Spółka wydaje rocznie ok. 7 mld zł na zakup uprawnień do emisji CO2. W latach 2010-2024 r. spółka wydała na zakup uprawnień do emisji CO2 ok. 33 mld zł. Wartość akcji wyniosła na koniec wtorkowych notowań 23,8 zł.
Polski rząd powinien domagać się odejścia od systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 – pisze w liście do premiera Donalda Tuska prezydent Karol...
Z kolei Tauron rósł o ok. 10 proc. i wartość akcji osiągnęła 10,2 zł. Spółka. zapłaciła za uprawnienia do emisji CO2 w 2024 r. ok. 3,8 mld zł, zaś w poprzednim roku mogło to być 3,6 mld zł. Warto także zwrócić uwagę na ZE PAK, który co prawda kończy wydobycie węgla brunatnego, ale akcje tej spółki także drożały i to o 8 proc. Wartość akcji tej spółki wynosiła ponad 18,8 zł. ZE PAK za okres 9 miesięcy 2025 r. koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 wyniosły ok. 0,37 mld zł.
W przypadku Orlenu za 2024 r. koszty te wyniosły ok. 9,2 mld zł. Z kolei za okres od 2010 do 2024 r. było to ok. 32,7 mld zł. Koncern rósł relatywnie najmniej ze spółek energetycznych, bo blisko o 5 proc.
Rynek odetchnął, bo obawiał się zmian prawnych, które w celu poszukiwania sposobów na obniżenie cen energii, mogły zmierzać w stronę ograniczenia przychodów spółkom dystrybucyjnym. To właśnie te sektory działalności mają od lat największy wkład w EBITDA polskich grup energetycznych. Poza rekomendacjami przedstawionymi kilka dni temu przez Komisję Europejską, póki co żadnych propozycji legislacyjnych nie ma.
– Nie spodziewamy się żadnych decyzji w sprawie ograniczania zysków w dystrybucji – problem został naświetlony poszczególnym rządom, jednak decyzje w tej sprawie powinny pozostać na poziomie poszczególnych gospodarek – podkreśla Michał Kozak, analityk DM Trigon. Jego zdaniem spadek notowań krajowych spółek energetycznych w ostatnich tygodniach był zbyt silny.
– Były obawy o dystrybucję, z powodu ryzyk w tym obszarze, ale uważamy, że polski sektor energetyczny przereagował, porównując z notowaniami spółek europejskich – podsumował ekspert.
