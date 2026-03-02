Reklama

Supertankowce utknęły w Cieśninie Ormuz. Ubezpieczyciele cofają polisy

W następstwie ataków w pobliżu Cieśniny Ormuz, co najmniej 40 supertankowców oraz mniejsze tankowce, kontenerowce i gazowce, stoją na kotwicach w Zatoce Perskiej. Każdy z tankowców ma w ładowniach około 2 miliony baryłek ropy.

Publikacja: 02.03.2026 17:10

Foto: PAP/EPA/STRINGER

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego supertankowce utknęły w Cieśninie Ormuz?
  • Jakie konsekwencje mają ataki na tankowce dla logistyki w Zatoce Perskiej?
  • Dlaczego statki wyłączają transpondery w Zatoce Perskiej?
  • Jaki wpływ na globalny transport gazu ziemnego ma obecna sytuacja w regionie?

Jak donosi Bloomberg, sytuacja ta już teraz zakłóca logistykę w regionie i może zagrozić wydobyciu ropy naftowej i gazu. Według firmy Kpler, zajmującej się monitorowaniem ruchu statków, co najmniej 40 tzw. supertankowców, z których każdy przewozi około 2 milionów baryłek ropy, utknęło w Zatoce Perskiej.

Niedostępna Cieśnina Ormuz

To gigantyczne jednostki wielkości nawet dwóch boisk piłkarskich (największy był długi na 458 m i miał 647 955 ton nośności), których zagęszczenie u wejść do cieśniny może zablokować wszelki ruch w Zatoce Perskiej. Armatorzy i kapitanowie statków czekają na poprawę bezpieczeństwa, zanim podejmą próbę przepłynięcia przez cieśninę. Duże firmy żeglugowe zaleciły jednostkom rzucenie kotwicy.

Fredrik Dybvad i Sigurd Gjone Gabrielsen – analitycy Fearnley Securities, są zdania, że ostatnie wydarzenia prawdopodobnie obniżą efektywność żeglugi, ponieważ armatorzy wciąż czekają na poprawę bezpieczeństwa w zatoce. Chociaż Iran oficjalnie nie zamknął dostępu do strategicznej cieśniny po atakach USA i Izraela, jednocześnie kraj ten ostrzegł statki przed zagrożeniem, jakie stwarza przepływanie przez Ormuz. Do poniedziałku rano co najmniej trzy jednostki zostały już trafione. W związku z sytuacją w zatoce, ponad połowa największych światowych ubezpieczycieli morskich anulowała ubezpieczenia od ryzyka wojennego dla statków wpływających do Zatoki Perskiej.

W rezultacie cieśnina, która łączy głównych producentów ropy naftowej z odbiorcami, stała się niemal niedostępna. W ciągu ostatnich 24 godzin tylko kilka dużych tankowców zdołało przepłynąć przez tę drogę. Według danych monitoringu statków Vortexa, 1 marca przez cieśninę przepłynęły cztery supertankowce, o 22 proc. mniej niż dzień wcześniej. Dwa irańskie tankowce objęte sankcjami USA zbliżyły się do wejścia do cieśniny.

Statki wyłączają transpondery, by rakiety ich nie namierzyły 

Jak podkreśla Bloomberg, rzeczywista liczba statków, które utknęły w Zatoce Perskiej może być jeszcze wyższa, jeśli uwzględnimy mniejsze tankowce. Wiele statków wyłącza transpondery (urządzenia nadające sygnały wskazujące lokalizację statku) i skutecznie znika z radarów, aby zmniejszyć ryzyko ataku, a zagłuszanie sygnału dodatkowo komplikuje sytuację.

Wspólne Centrum Informacji Morskiej (Joint Maritime Information Center) – międzynarodowa grupa doradcza, podniosło poziom bezpieczeństwa do „krytycznego”. Powodem są potwierdzone ataki rakietowe i dronowe na statki handlowe w Zatoce Omańskiej, w pobliżu Półwyspu Musandam oraz na wodach przybrzeżnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tankowiec Sea La Donna był ostatnim uszkodzonym statkiem; okoliczności incydentu są nadal badane. Centrum zaznaczyło, że nie znalazło żadnego związku, który czyniłby te jednostki potencjalnym celem.

Morze Czerwone też niebezpieczne

Międzynarodowe agencje ścigania przestępstw morskich również podniosły alarm. Rejestry bander Liberii i Wysp Marshalla, odpowiednio największego i trzeciego co do wielkości pod względem pływających pod ich banderami jednostek, rejestru na świecie, zaapelowały do jednostek pływających o utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Oznacza to zawieszenie operacji przewozowych.

Analitycy JPMorgan & Chase szacują, że zamknięcie Cieśniny Ormuz na ponad 25 dni może zmusić firmy do wstrzymania produkcji. Ormuz jest również kluczowym szlakiem transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Katar, drugi po USA co do wielkości eksporter LNG na świecie (obsługuje 20 proc. globalnej podaży), transportuje gaz przez cieśninę do odbiorców w Azji i Europie. Kilka gazowców również zatrzymało się lub zawróciło ze szlaku przez cieśninę.

Obawy rozprzestrzeniły się również na Morze Czerwone, gdzie jemeńscy Huti ostrzelali statki handlowe. Niektóre z największych kontenerowców zmieniają trasy, aby uniknąć Morza Czerwonego, po tym, jak wspierani przez Teheran rebelianci Huti zagrozili wznowieniem ataków na statki towarowe w tym rejonie.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
