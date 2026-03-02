Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego supertankowce utknęły w Cieśninie Ormuz?

Jakie konsekwencje mają ataki na tankowce dla logistyki w Zatoce Perskiej?

Dlaczego statki wyłączają transpondery w Zatoce Perskiej?

Jaki wpływ na globalny transport gazu ziemnego ma obecna sytuacja w regionie?

Jak donosi Bloomberg, sytuacja ta już teraz zakłóca logistykę w regionie i może zagrozić wydobyciu ropy naftowej i gazu. Według firmy Kpler, zajmującej się monitorowaniem ruchu statków, co najmniej 40 tzw. supertankowców, z których każdy przewozi około 2 milionów baryłek ropy, utknęło w Zatoce Perskiej.

Niedostępna Cieśnina Ormuz

To gigantyczne jednostki wielkości nawet dwóch boisk piłkarskich (największy był długi na 458 m i miał 647 955 ton nośności), których zagęszczenie u wejść do cieśniny może zablokować wszelki ruch w Zatoce Perskiej. Armatorzy i kapitanowie statków czekają na poprawę bezpieczeństwa, zanim podejmą próbę przepłynięcia przez cieśninę. Duże firmy żeglugowe zaleciły jednostkom rzucenie kotwicy.

Fredrik Dybvad i Sigurd Gjone Gabrielsen – analitycy Fearnley Securities, są zdania, że ostatnie wydarzenia prawdopodobnie obniżą efektywność żeglugi, ponieważ armatorzy wciąż czekają na poprawę bezpieczeństwa w zatoce. Chociaż Iran oficjalnie nie zamknął dostępu do strategicznej cieśniny po atakach USA i Izraela, jednocześnie kraj ten ostrzegł statki przed zagrożeniem, jakie stwarza przepływanie przez Ormuz. Do poniedziałku rano co najmniej trzy jednostki zostały już trafione. W związku z sytuacją w zatoce, ponad połowa największych światowych ubezpieczycieli morskich anulowała ubezpieczenia od ryzyka wojennego dla statków wpływających do Zatoki Perskiej.