Węgla nie brakuje, ale ceny mogą skoczyć. Maleją za to zapasy gazu

Warunki pogodowe są jednym z czynników, które przekładają się na zmiany cen węgla. Kolejne tygodnie mrozów mogłyby doprowadzić do podwyżek na europejskim rynku. Obecnie jednak oczekiwana jest odwilż, a w Polsce węgla nie brakuje, co zwiększa presję na ceny - informuje portal wnp.pl

Publikacja: 13.01.2026 12:34

Sytuacja na rynku węgla. Główne czynniki, które kształtują ceny

Foto: AdobeStock

Anna Rogalska

Ceny węgla zależą od wielu różnych czynników. O to, jak będą się kształtować w najbliższym czasie, portal WNP zapytał ekspertów. 

Sytuacja na rynku węgla. Jakie czynniki kształtują ceny?

W ostatnich tygodniach wpływ na ceny węgla w Europie miały prognozy silnych mrozów. Nadchodząca poprawa pogody sprawia, że znów zaczyna być widoczna lekka presja na ceny. Jak mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities, obecnie ceny węgla kamiennego bronią poziomu 95 dolarów za tonę, a surowca nie brakuje.

„Pewnym ryzykiem są relatywnie szybko topniejące zapasy gazu w Europie. Wypełnienie magazynów wynosi obecnie około 55 proc., czyli 10 proc. poniżej poziomu zeszłorocznego o tej samej porze. Gdyby Europa doświadczyła kolejnych kilku tygodni zimna, wówczas byłby to czynnik sprzyjający cenom” – komentuje dla portalu WNP Jakub Szkopek.

Nie bez wpływu na ceny surowców energetycznych pozostaje również sytuacja polityczna na świecie. 

„Realnie globalne napięcia geopolityczne, jak krwawe protesty w Iranie czy zmiana warty w Wenezueli sprzyjają cenom czynników energetycznych i ropy naftowej. Na razie jednak raczej oczekiwalibyśmy lekkiej presji, bądź stabilizacji cen węgla w Europie i na świecie” – dodaje ekspert.

Jak podkreślają eksperci, na rynku krajowym węgla kamiennego nie brakuje. Zapasy na zwałowiskach przekraczają 5 mln ton, a ponad drugie tyle jest zmagazynowane w elektrowniach.

„Kopalnie, które odpowiadają za dodatkowe dostawy jak Silesia czy kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, szukają płynności, tym samym zwiększając presję na ceny” – ocenia Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Na rynku globalnym zauważalny jest natomiast wzrost cen węgla koksowego, który jest wykorzystywany do produkcji stali.

Czytaj więcej: Ceny węgla zaskakują. Znowu mamy do czynienia z presją

Źródło: rp.pl

Węgiel
