Ceny węgla zależą od wielu różnych czynników. O to, jak będą się kształtować w najbliższym czasie, portal WNP zapytał ekspertów.

Sytuacja na rynku węgla. Jakie czynniki kształtują ceny?

W ostatnich tygodniach wpływ na ceny węgla w Europie miały prognozy silnych mrozów. Nadchodząca poprawa pogody sprawia, że znów zaczyna być widoczna lekka presja na ceny. Jak mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities, obecnie ceny węgla kamiennego bronią poziomu 95 dolarów za tonę, a surowca nie brakuje.

„Pewnym ryzykiem są relatywnie szybko topniejące zapasy gazu w Europie. Wypełnienie magazynów wynosi obecnie około 55 proc., czyli 10 proc. poniżej poziomu zeszłorocznego o tej samej porze. Gdyby Europa doświadczyła kolejnych kilku tygodni zimna, wówczas byłby to czynnik sprzyjający cenom” – komentuje dla portalu WNP Jakub Szkopek.

Nie bez wpływu na ceny surowców energetycznych pozostaje również sytuacja polityczna na świecie.

„Realnie globalne napięcia geopolityczne, jak krwawe protesty w Iranie czy zmiana warty w Wenezueli sprzyjają cenom czynników energetycznych i ropy naftowej. Na razie jednak raczej oczekiwalibyśmy lekkiej presji, bądź stabilizacji cen węgla w Europie i na świecie” – dodaje ekspert.