„Kiedy występuje niedobór generatory zmniejszają prędkość obrotową, przetwarzając energię kinetyczną na energię elektryczną wprowadzaną do sieci. To stabilizujące działanie dużych mas wirników generatora i turbiny parowej można jeszcze zwiększyć przez odpowiednią regulację wzbudzenia w czasie kołysania generatora. Niestety odnawialne źródła energii nie posiadają inercyjności i stosunkowo niewielkie wahania napięć i przepływów energii elektrycznej prowadzą do ich samoczynnego wyłączenia, pogłębiając deficyt mocy w sieci w czasie zakłóceń pracy systemu elektroenergetycznego” – pisał wówczas Mielczarski.

Z kolei Joanna Pandera, prezes Forum Energii, wskazuje na tym samym portalu LinkedIn (w odpowiedzi na wpis prof. Mielczarskiego), że brak inercji nie był – jej zdaniem – przyczyną awarii, a parametrem towarzyszącym. Jak wyjaśnia, na początku pojawiły się wahania częstotliwości sieciowej, a te nie wiadomo skąd pochodziły.

„To spowodowało kaskadową awarię - wyłączenie generacji w Hiszpanii – rozdzielenie stref sieciowych. Trwało to sekundy. Ponieważ Hiszpania eksportowała wtedy nadwyżki energii, co wywołało gwałtowny deficyt mocy w jednej strefie i nadmiar w innej. Inercja pewnie pomogłaby, bo tak działa – opóźnia reakcję systemu. Ale czy pozwoliłaby zapobiec awarii – tego nie wiadomo. Ale tak – jest potrzebna. Są różne momenty pracy systemy gdzie poziom inercji jest niski – i do awarii mimo to nie dochodzi” – wyjaśnia.

Kolejność zdarzeń blackoutu ma Półwyspie Iberyjskim

ENTSO-E przedstawi wyniki dochodzenia Komisji Europejskiej i państwom członkowskim za pośrednictwem Grupy Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej, a następnie opublikuje je po zakończeniu analizy. Panelowi ekspertów będą przewodniczyć Klaus Kaschnitz (APG, Austria) i Richard Balog (MAVIR, Węgry). Jednym z ekspertów został Rafał Kuczyński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Blackout był wynikiem sekwencji zdarzeń, dla których ENTSO-E przedstawia wstępną chronologię. Zgodnie z ustalonym przebiegiem 28 kwietnia 2025 r. o godz. 12:33 doszło do całkowitej przerwy w dostawie prądu w systemach energetycznych Hiszpanii i Portugalii. Incydent dotknął również niewielki obszar Francji, blisko granicy z Hiszpanią, choć na bardzo krótki czas. Pozostała część systemu energetycznego Europy kontynentalnej nie odnotowała żadnych zakłóceń.