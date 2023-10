Długie wyczekiwanie na prąd. Liczba chętnych rośnie

Z tego co słyszmy, do Urzędu Regulacji Energetyki, spływają skargi odbiorców - klientów na zbyt długie – ich zdaniem – wyczekiwanie na podłączenie do sieci gospodarstw domowych. URE jednak niewiele może zrobi, bo czas na podłączenie danej nieruchomości zależy od umowy między klientem, a operatorem sieci dystrybucji i to on ocenia jak długo zajmie mu ten proces.

Czekanie na prąd

Mimo miliardowych wydatków nie widać szybszego tempa podłączenia nowego budynku do sieci energetycznej. Operatorzy sieci dystrybucji są zobowiązani do realizacji inwestycji wedle tzw. wskaźnika czasu realizacji przyłączenia (CRP), zgodnie z tzw. regulacją jakościową określoną przez Urząd Regulacji Energetyki. Maksymalny czas na podłączenie gospodarstw domowych to 18 miesięcy. Z reguły operatorzy stosują się tego wskaźnika, ale średnia, zamiast maleć, u niektórych firm rośnie.

Inwestycje na ten cel w spółkach są coraz wyższe z roku na rok. PGE wyda w tym roku 700 mln zł, Tauron – posiadający największą bazę klientów – 1 mld zł. Energa podaje szacunki za rok poprzedni, kiedy było to 887 mln zł. Jedynie Enea Operator takich kwot nie podała.

Mimo to czas na podłączenie nowych odbiorców nie ulega skróceniu. Spółki tłumaczą, że czas przyłączenia nowego odbiorcy do sieci dystrybucyjnej jest zależny od zakresu inwestycji, która umożliwi dostarczenie energii elektrycznej do jego obiektu. Jak tłumaczy PGE Dystrybucja, w zależności od tego zakresu może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset dni. Średnio obecny czas kształtuje się na poziomie ok. 270 dni. To dłużej niż w 2022 r., kiedy było to średnio 234 dni. Mimo to średnia czasu przyłączenia nowego odbiorcy do sieci PGE Dystrybucja na tle ostatnich lat pozostaje na bardzo zbliżonym poziomie. Średni czas przyłączania nowych użytkowników w roku: 2021 wynosił 278 dni dla umów inwestycyjnych i 166 dni dla wszystkich umów; 2022 wynosił 353 dni dla umów inwestycyjnych i 234 dni dla wszystkich umów.