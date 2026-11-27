W tym roku produkcja ropy naftowej w Rosji wyniesie około 494 mln ton, ogłosił w piątek 27 listopada wicepremier Aleksandr Nowak. W porównaniu ze szczytowymi poziomami z 2019 roku najwyższymi od czasów ZSRR, wydobycie ropy naftowej w Rosji jest niższe o 66 mln ton rocznie, czyli o 12 proc. To dane oficjalne, których wiarygodności nie można potwierdzić. Jednak i tak pokazują, jak naftowa złota kura przestaje się Rosji nieść.

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Obecne wydobycie jest najniższe od 2008 roku, kiedy koncerny wypompowały 488 mln ton. Nawet w czasie pandemii, kiedy gospodarka świata stanęła, producenci ropy naftowej byli zmuszeni do zamknięcia odwiertów, produkcja ropy w Rosji była wyższa aniżeli w piątym roku wojny Putina – 512,7 mln ton.

Wydobycie ropy w Rosji w 2026 roku. Dane wicepremiera Nowaka

Prognoza Kremla z początku roku mówiła o wydobyciu na poziomie 525 mln ton. Następnie rząd obniżył ją do 511 mln ton, ale również nie udało się jej osiągnąć. W żadnej prognozie nie było bowiem mowy o tak skutecznych uderzeniach Ukrainy w rafinerie, magazyny i terminale.

– Ataki dronów uderzyły w cały rosyjski przemysł naftowy. Przestoje w rafineriach zmniejszyły wielkości rafinacji w kraju do najniższego poziomu od 20 lat, a brak możliwości eksportu całej „nadwyżki” ropy zmusił firmy do ograniczenia produkcji – wylicza analityk UBS Giovanni Staunovo, cytowany przez „The Moscow Times”. Ale nie tylko drony zadają rosyjskiemu sektorowi naftowemu bolesne ciosy.

– Wydobycie ropy naftowej w Rosji spadało już przed wojną z powodu wyczerpywania się starych złóż odkrytych w czasach ZSRR. Na przykład w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym, naftowym sercu rosyjskiej gospodarki, który odpowiada za 40 proc. krajowej produkcji ropy, od 2009 roku wydobycie zmniejszyło się o jedną piątą – zauważa Gabriel Collins, pracownik naukowy ds. energii w Instytucie Bakera.

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„Dla Rosji era łatwo dostępnej ropy naftowej z zachodniej Syberii wydaje się dobiegać końca” – zauważa Collins. W ciągu ostatnich 15 lat producenci ropy zwiększyli poziome odwierty o 60 proc., osiągając niemal poziom sowiecki, ale nie pomogło to w zwiększeniu produkcji, która i tak już cierpi z powodu sankcji na zachodni sprzęt i finansowanie.

Czy Rosja będzie jak Korea Północna? Ropa to klucz do wpływów Kremla

Przez dziesięciolecia rosyjskie naftowe giganty wolały importować nowoczesne urządzenia i technologię z Zachodu aniżeli rozwijać własne. Teraz pozostały z niczym, bo sankcje odcięły je od sprzętu, serwisu i napraw. Przez to Gazprom i Rosnieft nie potrafią uruchomić wydobycia z dna arktycznych mórz, choć leżą tam ogromne ilości kopalin.

A ropa to wciąż klucz do gospodarki Rosji. Stanowi też narzędzie geopolitycznych wpływów Kremla, generując rocznie około 120 mld dolarów w przychodach dewizowych. Collins uważa, że ​​wraz ze spadkiem wydobycia zmniejszy się również zdolność Kremla do wywierania tego wpływu: „Rosja może coraz bardziej przypominać gigantyczną eurazjatycką Koreę Północną, z ogromnymi zapasami broni jądrowej, strukturalnie odizolowaną i gospodarczo podatną na zagrożenia”.

Bez znaczących inwestycji, własnych technologii i zmian regulacyjnych Rosja stoi w obliczu gwałtownego spadku produkcji ropy, co przyznaje sam rząd. W scenariuszu „business as usual” w ramach Strategii Energetycznej 2050, przewiduje się, że roczne wydobycie ropy osiągnie zaledwie 287 mln ton w ciągu ćwierćwiecza – o 42 proc. mniej niż obecnie. Eksport również będzie musiał zostać trzykrotnie zmniejszony, z 234 do 79 milionów ton rocznie. A to oznacza utratę dużej części dochodów, której Kreml nie ma czym zastąpić, bo eksportuje głównie nieprzetworzone surowce.

W scenariuszu obejmującym zaostrzenie sankcji ze strony Zachodu i przyspieszone globalne odchodzenie od węglowodorów Rosja będzie pompować 171 mln ton ropy rocznie do 2050 roku – jedną trzecią swojego obecnego wydobycia. I nie będzie już baryłek na eksport. Choć trudno to dziś sobie wyobrazić – Rosja zniknie z grona eksporterów ropy.

– Rosyjski przemysł naftowy znalazł się w impasie – mówi Siergiej Wakulenko, pracownik naukowy Carnegie Berlin Center. – Utrzymanie stagnacji produkcji lub jej zwiększenie jest możliwe jedynie poprzez sięgnięcie po trudno dostępne rezerwy, których pełny cykl techniczny kosztuje ponad 35–40 dolarów za baryłkę. Rosyjskiemu przemysłowi naftowemu obecnie brakuje kapitału, a rządowi brakuje woli, by ten kapitał pozostawiać w koncernach na rozwój – podkreśla.