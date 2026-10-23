Trump, powołując się na wspomnianą ustawę, upoważnił Pentagon do wykorzystania państwowych środków w celu rozbudowy infrastruktury wydobywczej, rafineryjnej i transportowej ropy naftowej.

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Donald Trump przekonuje, że bez pomocy wojska USA nie zapewnią wystarczającej ilości usług energetycznych

W memorandum prezydenckim skierowanym do sekretarza obrony Pete’a Hegsetha Trump uzasadnił podjętą decyzję potrzebą wsparcia projektów obejmujących wydobycie ropy naftowej, budowę i utrzymanie rurociągów, magazynów i terminali morskich. Dokument głosi, że bez podjęcia tych działań USA nie są w stanie zapewnić wystarczającej ilości usług energetycznych „w odpowiednim czasie ze względu na ograniczone finansowanie, długie terminy realizacji, bariery związane z uzyskiwaniem zezwoleń i infrastrukturą oraz ograniczenia w łańcuchach dostaw”.

Pentagon, na mocy prezydenckiego dekretu, może teraz dokonywać zakupów i wykorzystywać instrumenty finansowe w celu rozbudowy infrastruktury naftowej, ponieważ uzyskała ona status infrastruktury niezbędnej dla obrony narodowej. Trump nie wskazuje w dekrecie konkretnych projektów, które mają zostać wsparte przez administrację federalną. Szczegóły realizacji dekretu ma ustalić Pentagon.

W 2025 roku USA wydobywały dziennie ok. 13,6 mln baryłek ropy, co czyniło je największym światowym producentem ropy.

Ceny ropy i oleju napędowego problemem dla Donalda Trumpa przed wyborami do Kongresu

Ceny ropy naftowej i oleju napędowego w USA wzrosły znacząco od momentu rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem 28 lutego. Blokada cieśniny Ormuz przez Iran ograniczyła podaż ropy, a sytuację dodatkowo komplikują ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Trump w ostatnich tygodniach wskazywał te ostatnie jako główny powód wysokich cen oleju napędowego i apelował do Ukrainy, by zaprzestała atakowania celów związanych z sektorem paliwowym w Rosji.

Wysokie ceny paliw są odczuwalne przez konsumentów w USA i mogą przyczynić się do porażki Partii Republikańskiej, politycznego zaplecza Donalda Trumpa w wyborach połówkowych (midterms) do Kongresu, które odbędą się 3 listopada. By doprowadzić do obniżenia cen diesla Trump zawarł nawet porozumienie z Władimirem Putinem, zawieszając sankcje na dostawy oleju napędowego z Rosji. Pierwszy tankowiec z rosyjskim dieslem płynie już do USA. Rosja może łącznie, w ramach porozumienia, dostarczyć na światowe rynki nawet niemal 5 mln ton tego paliwa.

W celu zwiększenia wydobycia ropy w USA Trump już wcześniej rozluźnił regulacje dotyczące eksploatacji nowych złóż naftowych i wydał pozwolenia na szereg projektów. Trump mówił też o konieczności budowy nowych rafinerii.