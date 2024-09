Niedawany największy światowy eksporter gazu, po utracie pozycji i dochodów, musi ciąć wydatki i rezygnować z projektów inwestycyjnych. W kończącym się tygodniu władze Gazpromu zdecydowały o przełożeniu uruchomienia wydobycia na szelfie arktycznym Rosji. Według rosyjskiego ministerstwa energii znajduje się tam co najmniej 20 proc. rosyjskich zasobów ropy i ponad 70 proc. gazu - przypomina opozycyjny „The Moscow Time”.

Morze Karskie i Barentsa bez wierceń

Na Morzu Karskim, gdzie Gazprom posiada 11 licencji, spółka przeniosła początek prac na złożu Leningrad z lat 2029–2031 na lata 2033–2035, a na złożu Obruczewskim o 4 lata: początkowo zaplanowano je na lata 2029–2032, a obecnie na lata 2033–2036. Wiercenia w lokalizacji Newski mają ruszyć w 2036 r., a nie w 2032 r., zakłada nowy harmonogram. Natomiast złoże Morskoj zostało w ogóle usunięte z planów inwestycyjnych koncernu. Na Morzu Barentsa, gdzie Gazprom ma 7 koncesji, pierwsze prace zostały również są przesunięte o cztery lata – ruszyć mają w 2035–2036 i mają dotyczyć tylko trzech lokalizacji.

Decyzje te Gazprom musiał podjąć po gwałtownym pogorszeniu się swojej sytuacji finansowej będącej wynikiem własnych destrukcyjnych działań na unijnym rynku. Po tym jak szantażem próbował, na polecenie Kremla, zmusić zachodnich odbiorców do płacenia w rublach, stracił niemal cały najbardziej zyskowny rynek. Okazało się, że w pół roku kraje Unii znalazły nowych dostawców spoza Rosji.

Chińczycy się nie śpieszą

Cena zapłacona przez Gazprom, którego prezes Aleksiej Miller tkwił do końca w swojej bucie i przekonaniu, że bez rosyjskiego gazu Unia sobie nie poradzi, była bardzo słona. W 2023 r Gazprom zanotował pierwszą w historii i to ogromną stratę. Próba powetowania sobie unijnego rynku rynkiem chińskim też się nie udała. Chińczycy nie zamierzają się śpieszyć z podpisanie umowy na drugi gazociąg z Rosji. Chcą dostać jak najlesze warunki czyli jak najniższą cenę surowca. Do tej pory z rosyjskiego punktu widzenia, negocjacje z Chinami w sprawie budowy nowego rurociągu Siła Syberii 2 są nieudane.

Dyskutowany od prawie 10 lat projekt, który pozwoliłby Rosji zwiększyć dostawy gazu do Chin do 100 mld m3 rocznie (w Europie sprzedawał do 170 mld m3), nie uzyskał akceptacji Xi Jinpinga pomimo licznych wizyt Putina w Pekinie. Według „Financial Times” Chiny zgodziły się na zakup gazu wyłącznie po krajowych cenach rosyjskich (około 60 dolarów za tysiąc metrów sześciennych). A to sprawiłoby, że bardzo drogi w budowie gazociąg (pierwsza Siła Syberii kosztowała wg różnych szacunków 50-70 mld dol. - Gazprom nigdy nie podał kosztów -red) byłby zupełnie nieopłacalny.