Jeszcze gorzej to wygląda w „scenariuszu stresowym”, który obejmuje zaostrzenie sankcji Zachodu i przyspieszone odchodzenie świata od węglowodorów do 2050 r. W takim wypadku Rosja będzie produkować 171 mln ton ropy naftowej rocznie — trzy razy mniej niż obecnie. A eksportu nie będzie już w ogóle. Cała ropa zostanie na potrzeby krajowe.

Aby utrzymać przynajmniej obecny poziom produkcji ropy naftowej („scenariusz docelowy”), Rosja potrzebuje znacznych inwestycji, a także osiągnięcia „suwerenności technologicznej” – głosi strategia. Władze przyznają, że konieczna jest „wymiana” ponad 1500 sztuk „niezbędnego sprzętu”. To wszystko zagraniczna produkcja, która została już wyeksploatowana.

Wydobycie tylko sprzętem zagranicznym

Obecnie, według szacunków ministerstwa zasobów naturalnych, udział importowanego sprzętu wiertniczego i oprogramowania analitycznego dla górnictwa w kraju przekracza 90 proc. Ponadto połowa sprzętu wykorzystywanego przez firmy wydobywcze i 30 proc. sprzętu geofizycznego do badań gruntowych jest importowanych. Nieco mniejsze jest uzależnienie od importu sprzętu do badań technologicznych rud (20 proc.) i sprzętu geofizycznego do badań otworowych (10 proc.).

Faktem też jest, że podczas rządów reżimu Putina poszukiwania geologiczne nowych złóż lądowych niemal ustały. Koncerny miały skupić się na wydobyciu z mórz Arktyki oczywiście za pomocą zachodniego sprzętu i technologii. Teraz nie wiedzą jak to robić, ani nie mają czym. Zarówno Rosnieft jak i Gazprom – bo tylko one dostały rządowe licencje wydobywcze w Arktyce, zamroziły wszystkie projekty na czas nieokreślony, po tym jak po zagarnięciu Krymu przez Putina, stopniowo wycofały się z nich zachodnie koncerny – Exxon Mobil, BP, Shell, Eni, OMV, Uniper itd. A to one dostarczały technologie, sprzęt, a nawet specjalistów. Tak było np. na Sachalinie, gdzie wyjazd ekipy Exxon zmniejszył wydobycie do śladowego.