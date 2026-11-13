W tygodniu od 1 do 6 listopada rosyjska ropa marki Urals była oferowana z rabatem w stosunku do ropy Brent, odpowiednio 31 i 33 dolarów za baryłkę w portach bałtyckich i Noworosyjsku. Jest to najwyższy poziom od kwietnia 2023 roku, według danych Argus, na które powołuje się gazeta „Kommiersant”. Analitycy agencji tłumaczą ten trend ograniczonym popytem i wysokimi kosztami transportu.

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Rośnie konkurencja na rynku ropy

W tym tygodniu z portów bałtyckich eksportowano około 1,5 miliona baryłek dziennie, czyli 1,3 miliona ton – tyle samo, co na początku października. Eksport ropy marki Urals z Noworosyjska również pozostał niezmieniony w ujęciu miesięcznym i wyniósł 762 000 baryłek dziennie, czyli 636 000 ton.

„Obserwujemy rosnącą konkurencję na globalnym rynku ropy naftowej. Urals konkuruje z rosnącymi dostawami z Zatoki Perskiej” – zauważył Kirył Bachtin, szef działu analiz akcji rosyjskich w BCS World of Investments. Według danych Kplera, dostawy ropy do Indii przez Cieśninę Ormuz wzrosły w listopadzie do 2,1 miliona baryłek dziennie, przewyższając import z Rosji, który wyniósł łącznie 1,8 miliona baryłek dziennie.

Rosyjska ropa naftowa pozostaje mniej konkurencyjna głównie ze względu na wysokie koszty transportu - potwierdził Siergiej Frołow, partner zarządzający w NEFT Research. Stawki za wynajem tankowców za transport 80 000 ton ropy z Noworosyjska do Indii lub Chin na początku listopada wahały się od 39,9 do 46,9 dolara za baryłkę, a za dostawy 140 000 ton – od 26,8 do 29,8 dolara.

Ceny ropy spadną, tak jak dochody Kremla

Obecny wzrost tranzytu ropy przez Cieśninę Ormuz zwiastuje pełne ożywienie żeglugi w regionie - mówi Siergiej Tierieszkin, prezes Open Oil Market. Doprowadziło to do spadku cen nie tylko ropy Urals, ale także kluczowych gatunków ropy, a konkurencja o nabywców zaostrzy się na wszystkich rynkach zbytu.

„Najwyraźniej zyski rosyjskich koncernów naftowych osiągnęły już swój szczyt. Dostawy surowca z Bliskiego Wschodu są zbliżone do poziomu sprzed wojny” – zauważyli analitycy firmy inwestycyjnej Vector Capital.

Argumentują, że obecna sytuacja prowadzi do spadku cen światowych i dalszego wzrostu rabatów na rosyjską ropę. A to z kolei przełoży się na spadek przychodów z eksportu rosyjskich koncernów naftowych, a w końcowym rezultacie – rosyjskiego budżetu.