O decyzji o wprowadzeniu embarga poinformowało biuro prasowe rosyjskiego rządu. Ograniczenie będzie obowiązywać od 1 grudnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. włącznie i obejmuje też zakupy paliw na wolnym rynku giełdowym.

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„Decyzja została podjęta w celu utrzymania stabilności na krajowym rynku paliw. Ograniczenia nie będą dotyczyć dostaw paliwa lotniczego w ramach międzynarodowych umów międzyrządowych (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan – red). Rząd kontynuuje działania na rzecz utrzymania niezawodnych i nieprzerwanych dostaw paliw na rynek krajowy” – cytuje wyjaśnienie władz „The Moscow Times”.

Rosja ogranicza eksport paliw, by ratować krajowy rynek

Po nieprzerwanych ukraińskich atakach na obiekty energetyczne Rosja pogrąża się coraz głębiej w kryzysie paliwowym. Blisko 40 proc. mocy rafineryjnych Rosji zostało utraconych. Wcześniej rosyjski rząd przedłużył tymczasowy zakaz eksportu oleju napędowego przez producentów do 31 stycznia 2027 r. Ogólny zakaz eksportu paliw z Rosji obowiązuje do 31 stycznia 2027 r. Decyzja ta została podjęta w celu „utrzymania stabilności na krajowym rynku paliw”.

Rząd wprowadził też tymczasowy zakaz eksportu kwasu siarkowego do 31 grudnia 2026 r. Kwas siarkowy będzie mógł opuszczać Rosję tylko w ramach międzynarodowych przewozów tranzytowych i umów międzyrządowych.

Jak pisze gazeta RBK, sytuacja na rosyjskim rynku paliwowym pozostaje napięta z powodu remontu szeregu rafinerii (uszkodzonych przez Ukrainę - red). Przyznał to publicznie 25 listopada wicepremier Rosji Aleksander Nowak. Według niego niedobór paliwa jest uzupełniany przez import.

Infrastruktura wykorzystywana do produkcji i eksportu ropy w Rosji Foto: PAP

Władze nie podają do publicznej wiadomości dokładnej wielkości importu. Zapewniają, że jest on „niewielki”, jednak sądząc po kolejnych zakazach eksportu, sytuacja jest coraz trudniejsza. Zbliżający się okres świąteczno-noworoczny to w Rosji czas największej mobilności ludności na krajowych połączeniach lotniczych.

Europejska benzyna trafia do Rosji przez Maroko

W tym roku co najmniej 26 rosyjskich lotnisk wprowadziło ograniczenia w tankowaniu samolotów. Linie lotnicze – po raz pierwszy od czterech lat – zostały zmuszone do awaryjnego importu paliwa lotniczego z Azji (m.in. z Japonii i Singapuru). Dostarcza je też Białoruś i Kazachstan. Problemem jest nie tylko brak paliwa, ale też jego skokowo rosnąca cena. Na południu Rosji, gdzie najwięcej jest ukraińskich ataków na lotniska, paliwo podrożało o blisko 70 proc. Możliwości zwiększenia importu są jednak mocno ograniczone przez rygorystyczne normy techniczne oraz sankcje utrudniające logistykę morską. Możliwy jest transport jedynie koleją.

Kryzys paliwowy w Rosji nie wygasa, ponieważ utrata mocy produkcyjnych w rafineriach wymusiła import benzyn i oleju napędowego z krajów dotąd importujących ropę z Rosji – Indii i Chin. Rosyjskie koncerny kupują też paliwa w sąsiedniej Białorusi i Kazachstanie, choć ten drugi sąsiad mocno eksport do Rosji ograniczył, tłumacząc to potrzebami krajowymi.

W tej sytuacji pojawili się tak egzotyczni dostawcy, jak Maroko. Kraj nie produkuje paliwa, bo jedyna rafineria nie działa od 2015 r. Jest jednak znaczącym hubem przeładunkowym dla surowca z innych krajów, w tym z Unii Europejskiej, krajów Zatoki Perskiej i USA. Największym jednostkowym dostawcą benzyn i oleju napędowego do Maroka jest Hiszpania (odpowiada za ponad 20 proc. importu).

Według analiz danych żeglugowych (m.in. Windward i Vortexa), znaczna część benzyny ładowanej w marokańskich portach na statki płynące do Rosji to w rzeczywistości paliwo wyprodukowane w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Tym samym Wspólnota pomaga Rosji złagodzić kryzys paliwowy.