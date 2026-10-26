Koncern Saudi Aramco podpisze w poniedziałek 26 października protokół ustaleń z singapurskim Energy Market Authority i JTC Corp.

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– Arabia Saudyjska i Singapur ogłaszają nasz wspólny projekt przechowywania saudyjskiej ropy naftowej – powiedział Tan See Leng, minister energii, handlu i przemysłu Singapuru, na konferencji Singapore International Energy Week, informuje Reuters. Szczegóły ustalone zostaną podczas rozmów w ciągu kilku miesięcy.

Magazyn ropy Saudi Aramco powstanie w podziemnych jaskiniach na wyspie Jurong

– To porozumienie zwiększa ciągłość saudyjskiego łańcucha dostaw ropy naftowej w Azji Południowo-Wschodniej, a także przyczynia się do bezpieczeństwa energetycznego Singapuru i jego odporności w przypadku zakłóceń w dostawach" – dodał Tan.

– Przybliżenie dostaw do kluczowych rynków azjatyckich wzmocni elastyczność naszej sieci dostaw i wesprze bezpieczeństwo i odporność Singapuru – podkreślił książę Abdulaziz bin Salman ⁠Al-Saud, minister energii Arabii Saudyjskiej w nagraniu wideo zaprezentowanym na konferencji.

Nietypowa jest lokalizacja magazynów Saudi Aramco w Singapurze. Ropa trafi do systemu jaskiń Jurong Rock Caverns. Położone na głębokości 150 metrów pod ziemią jaskinie skalne na wyspie Jurong mogą przechowywać do 1,47 mln metrów sześciennych, czyli około 9 mln baryłek ciekłych węglowodorów, takich jak ropa naftowa i kondensat.

Jak przypomina Reuters, Saudi Aramco przechowuje ropę naftową w Japonii i Korei Południowej. Tam samorządy lokalne mają pierwszeństwo zakupu zapasów w zbiornikach na swoim terenie, w przypadku nieoczekiwanych braków.

W Azji brakuje magazynów ropy

Zdolność magazynowania ropy naftowej na japońskiej wyspie Okinawa została we wrześniu 2017 r. zwiększona do 8,2 mln baryłek. Podstawą jest umowa Saudi Aramco z Japan Oil, Gas and Metals National Corp (JOGMEC). W 2023 r. Aramco zawarło też umowę z Korea National Oil Corp na przechowywanie 5,3 mln baryłek ropy w obiektach rezerwowych Korei Południowej w porcie Ulsan. Umowę podpisano na pięć lat z możliwością przedłużenia.

Japonia prowadzi też rozmowy z krajami azjatyckimi w celu zwiększenia rezerw ropy naftowej w całym regionie, w ramach inicjatywy Partnerstwa w Energii i Zasobach ⁠Resilience Asia (POWERR Asia), zaproponowanej na początku tego roku przez premier Sanae Takaichi. Inicjatywa ma 10 mld dol. wsparcia finansowego.

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W Azji na razie tylko Chiny, Japonia i Korea Południowa mają duże zapasy ropy naftowej i wystarczające magazyny do ich gromadzenia. Większość krajów azjatyckich ma mniejszy bufor w przypadku wstrząsów podażowych. A to właśnie one coraz mocniej niepokoją azjatyckich odbiorców kopalin. Wojna z Iranem od marca poważnie zakłóciła dostawy energii do Azji drogą morską przez cieśninę Ormuz. Wcześniej Azja dwie trzecie importowanej ropy naftowej kupowała na Bliskim Wschodzie.