Z tego artykułu dowiesz się: Jak napięcia na Bliskim Wschodzie i globalny deficyt mocy przerobowych rafinerii napędzają podwyżki cen paliw.

Jakiego poziomu sięgają hurtowe ceny benzyny i diesla.

Jak kluczowi producenci ropy zmieniają logistykę, by ominąć zagrożone szlaki.

Po skoku powyżej 91 dol. za baryłkę ropy ceny szybko zaczęły w poniedziałek spadać. I to nawet do ok. 87 dol. Nie zmienia to faktu, że ropa jest dzisiaj najdroższa od 11 czerwca, a na polskim rynku już nie ma nawet wspomnienia po rządowej interwencji, czyli pakiecie CPN. Kolejna psychologiczna granica ceny E95 i diesla na poziomie 8 zł za litr staje się całkiem realna. Chyba że rząd po raz kolejny zdecyduje się na interwencję w stylu CPN.

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Dlaczego drożyzna wróciła na rynek

– Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na niepokojące doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Kierowcy mogą zastanawiać się, skąd bierze się tak duża dynamika zmian cen na stacyjnych pylonach. Produkty naftowe drożeją mocniej niż surowiec, co wynika z deficytu globalnych mocy przerobowych w rafineriach. Marże producentów paliw w ostatnich dniach osiągają rekordowo wysokie poziomy – tłumaczy sytuację na rynku Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw, redaktor naczelny serwisu e-petrol.

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Ceny paliw. W hurcie też już jest drożej

Hurtowe notowania E95 są na najwyższym poziomie od 2022 r. W ostatni piątek średnia cena tego paliwa osiągnęła poziom 5782 zł/metr sześcienny i jest o 282 zł wyższa niż tydzień temu. Metr sześcienny oleju napędowego w ciągu tygodnia podrożał aż o 486 zł i jest aktualnie wyceniany średnio na 6256 zł. Tak drogi diesel w rafineriach ostatni raz był na początku maja tego roku.

„Ceny paliw na stacjach zdecydowanie ruszyły w górę – benzyna bezołowiowa 95 na przestrzeni tygodnia podrożała o 21 groszy, a olej napędowy o 26 groszy. W połowie ostatniego tygodnia litr „95-tki” kosztował średnio w Polsce 6,99 zł. Tankujący olej napędowy płacili przeciętnie 7,19 zł/l. Spadkowy trend utrzymał jedynie autogaz, który tanieje nieprzerwanie od 12 tygodni. Jego cena spadła o 3 grosze i wyniosła 3,17 zł/l” – czytamy na stronie e-petrolu.

W tym tygodniu lipca koszty tankowania nadal będą rosły. Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe to 7,09-7,22 zł/l dla E95 i 7,51-7,65 zł/l dla oleju napędowego, a dla autogazu 3,16-3,24 zł/l. Sytuacja na rynku ropy znów stała się dynamiczna.

Po kolejnych amerykańskich atakach na pozycje irańskie wykorzystywane do ostrzeliwania żeglugi Teheran odpowiedział zapowiedzią ponownego zamknięcia cieśniny Ormuz. Swoje dołożył również Donald Trump, sugerując możliwość uderzeń w irańską infrastrukturę energetyczną oraz doniesienia o atakach dronowych Iranu na amerykańskie pozycje w Jordanii i magazyny broni w Bahrajnie, a także Kuwejcie. To utrzymuje wysoką premię za ryzyko geopolityczne.

Skutki bliskowschodniego konfliktu mogą zostać złagodzone dzięki próbom zabezpieczenia szlaków eksportowych i logistyki. Firmy naftowe uczą się funkcjonowania w tej nadal nowej sytuacji. Chociażby w irackim terminalu w Basrze doszło do chwilowego wstrzymania załadunku po incydencie z dronem w sąsiedztwie tankowca, ale szybko wznowiono operację, zapewniając, że eksport odbywa się już normalnie, a całe zdarzenie nie było bezpośrednim atakiem.

Bliskowschodnie koncerny szukają dróg alternatywnych

Z kolei Arabia Saudyjska rekordowo zwiększyła wykorzystanie swojego zachodniego portu Janbu nad Morzem Czerwonym, starając się maksymalnie omijać zagrożoną cieśninę Ormuz. Dzienne wysyłki z tego terminalu zbliżyły się w połowie lipca do maksymalnych możliwości na poziomie 4,7 mln baryłek dziennie, co stanowi gigantyczny skok w porównaniu do zaledwie 973 tys. baryłek dziennie w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dodatkowo Saudyjczycy rozważają rozbudowę rurociągów prowadzących na zachód kraju, aby trwale uniezależnić się od sytuacji w Zatoce Perskiej.