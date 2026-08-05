– Jeżeli sytuacja na rynku ropy uległaby ponownemu pogorszeniu, to oczywiście nadal istnieje możliwość, aby na pewien okres, chociażby na ostatnie tygodnie wakacji, częściowo obniżyć podatek VAT – powiedział Andrzej Domański w TVN24. Dodał jednak, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

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Pytany, czy rząd określił warunki rynkowe, które musiałyby zostać spełnione, aby uruchomić mechanizmy osłonowe, minister finansów odpowiedział, że „nie ma jednej konkretnej granicy”.

Rząd rozważa czasową obniżkę VAT na paliwa

Premier Donald Tusk informował wcześniej w środę, że tego samego dnia spotka się z Domańskim, aby porozmawiać o możliwości częściowego przywrócenia rozwiązań, które do końca czerwca obowiązywały w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN).

30 czerwca przestały obowiązywać przepisy, na mocy których stosowano obniżoną stawkę VAT na niektóre paliwa oraz ustalano ich maksymalne ceny na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły regulacje dotyczące obniżki akcyzy. Według informacji Ministerstwa Finansów koszt programu CPN wyniósł około 4,7 mld zł.

W poniedziałek ubiegłego tygodnia Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeżeli ceny ropy na światowych rynkach ponownie wzrosną w wyniku niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski poinformował tego samego dnia, że jego resort pracuje nad możliwością czasowego obniżenia stawki VAT na paliwa.

Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych może wrócić

Szef resortu finansów, pytany, czy rząd ponownie spróbuje opodatkować nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, odpowiedział, że jest to możliwe.

– Myślę, że podejmiemy kolejną próbę opodatkowania koncernów paliwowych – powiedział Domański.

Na pytanie, kiedy mogłoby to nastąpić, minister odpowiedział, że „trudno to jeszcze powiedzieć”, ponieważ najpierw musi zostać zakończona analiza sytuacji.

Prezydent Karol Nawrocki w zeszły piątek skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej, ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Domański poinformował, że decyzja prezydenta jest obecnie analizowana.

Przewidziana w ustawie nowa danina, tzw. windfall tax, miała objąć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Wpływy z nowego podatku miały częściowo zrekompensować ubytek w dochodach budżetowych, powstały w wyniku obniżenia stawki VAT na paliwa do 8 proc. oraz redukcji akcyzy do minimalnych poziomów dopuszczonych w Unii Europejskiej w ramach pakietu osłonowego „Ceny Paliwa Niżej”.

Skierowana do Trybunału Konstytucyjnego ustawa zakłada, że producenci i sprzedawcy paliw ciekłych zapłacą łącznie 4 mld zł podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie podwyższonych cen paliw. Z tej kwoty 3,8 mld zł miałoby wpłynąć do budżetu w tym roku, a pozostała część w 2027 r. (PAP)