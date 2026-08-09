Właściciele chińskich samochodów takich marek jak Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda i Jetour zaczęli masowo oddawać swoje auta do serwisów z powodu awarii silników i układów paliwowych, przystosowanych do pracy na wysokiej jakości benzynie spełniającej normę Euro–5 – informuje kanał „Masz”.

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Chińskie samochody w Rosji masowo trafiają do serwisów

Według kanału przyczyną problemów jest to, że chińskie samochody nie są przystosowane do jazdy na benzynie Euro–2, której produkcję dopuściły rosyjskie władze w związku z kryzysem paliwowym w Rosji, pogłębionym przez trwającą wojnę. Zawartość siarki w benzynie Euro–2, zakazanej w Rosji od 2013 r., jest 50 razy wyższa niż w paliwie spełniającym normę Euro–5.

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Rosjanie, którzy tankują benzynę Euro–2 do swoich nowoczesnych chińskich aut, doświadczają awarii wtryskiwaczy, pomp paliwa wysokiego ciśnienia oraz świec zapłonowych. Prowadzi to do pojawiania się komunikatów o błędach z czujników silnika, spadku mocy, problemów z rozruchem i zwiększonego zużycia paliwa. Jednak z powodu ogromnych niedoborów benzyny na rosyjskich stacjach kierowcy „karmią” swoje samochody paliwem niskiej jakości, ryzykując poważnymi awariami, które mogą całkowicie unieruchomić pojazd.

Według „Masz” liczba wizyt w serwisach rośnie lawinowo. Naprawy kosztują od 15 000 rubli (677 zł) wzwyż. W niektórych przypadkach konieczna jest całkowita wymiana drogich podzespołów, co wielokrotnie zwiększa koszty ponoszone przez właściciela auta.

Benzyna Euro–2 wróciła do Rosji. Eksperci ostrzegają przed skutkami

„The Moscow Times” przypomina, że 5 sierpnia rosyjskie Ministerstwo Energii ogłosiło, iż Kreml zezwolił na produkcję i import benzyny Euro–2, która może zawierać do 500 mg siarki na kilogram paliwa. Zezwolenie będzie obowiązywać do 1 lipca 2027 r. i ma na celu „zapewnienie stabilnych dostaw paliw silnikowych na rynek krajowy i zapobieganie potencjalnym niedoborom”.

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Eksperci motoryzacyjni od początku ostrzegali przed konsekwencjami takiej decyzji. Benzyna Euro–2 nie podlega normom dotyczącym zawartości węglowodorów aromatycznych, w tym benzenu. Ponadto dopuszczone jest stosowanie monometyloaniliny – dodatku zwiększającego liczbę oktanową, zakazanego w większości krajów wysoko rozwiniętych ze względu na jego wysoką toksyczność i potencjalne działanie rakotwórcze.

Eksperci wskazują, że siarka zawarta w benzynie Euro–2 może uszkadzać zespół tłokowo–cylindrowy i układ wtrysku paliwa, przyspieszać degradację oleju silnikowego oraz negatywnie wpływać na świece zapłonowe, zawory, wtryskiwacze i katalizator.