Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego administracja Trumpa zdecydowała o czasowym zniesieniu sankcji na rosyjską ropę.

Jak rynek energii zareagował na to posunięcie.

W jaki sposób decyzja wpisuje się w szersze działania stabilizujące ceny energii.

Jakie finansowe konsekwencje może to mieć dla Rosji.

Jakie są geopolityczne implikacje tego dla relacji USA z sojusznikami.

Ceny ropy spadły w piątek rano w Azji po ogłoszeniu przez USA 30-dniowego zwolnienia rosyjskiej ropy z sankcji. Posunięcie to było kolejną próbą administracji prezydenta Donalda Trumpa, mającą na celu obniżenie cen energii po tym, jak amerykańskie i izraelskie ataki na Iran oraz późniejsza reakcja Teheranu zaostrzyły napięcia regionalne Bliskiego Wschodu i sparaliżowały żeglugę przez Cieśninę Ormuz. Zakłóciło to kluczowe przepływy ropy naftowej i gazu z Bliskiego Wschodu i podniosło ceny na światowych rynkach.

Trump łagodzi skutki swoich decyzji

W środę Waszyngton ogłosił, że uwolni 172 miliony baryłek ropy ze strategicznych rezerw ropy naftowej, aby powstrzymać gwałtowny wzrost cen ropy po wojnie w Iranie. To uwolnienie było częścią szerszego zobowiązania Międzynarodowej Agencji Energetycznej do uwolnienia 400 milionów baryłek ropy naftowej. MAE poinformowała wcześniej w czwartek, że wojna na Bliskim Wschodzie powoduje największe zakłócenia w dostawach ropy w historii.

Czasowe zniesienie naftowych sankcji

Teraz w drugim kroku łagodzenia skutków wojny zgoda wydana przez Waszyngton w czwartek 12 marca upoważnia do dostawy i sprzedaży rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych załadowanych na statki od 12 marca i jest ważna do północy czasu waszyngtońskiego 11 kwietnia.