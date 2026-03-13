Reklama

USA luzują sankcje na rosyjską ropę. Kreml może zyskać nawet 5 mld dolarów

Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział, że zawieszenie sankcji to krok w kierunku stabilizacji globalnych rynków energii, dotkniętych wojną z Iranem. Rosja na tej decyzji może jednak zarobić miliardy dolarów i podreperować wojenny budżet.

Aktualizacja: 13.03.2026 11:18 Publikacja: 13.03.2026 11:01

Tankowiec z ropą naftową Newski Prospekt, należący do rosyjskiej grupy Sovcomflot, przepływa przez c

Tankowiec z ropą naftową Newski Prospekt, należący do rosyjskiej grupy Sovcomflot, przepływa przez cieśninę Bosfor w Stambule

Foto: Bloomberg

Bartomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego administracja Trumpa zdecydowała o czasowym zniesieniu sankcji na rosyjską ropę.
  • Jak rynek energii zareagował na to posunięcie.
  • W jaki sposób decyzja wpisuje się w szersze działania stabilizujące ceny energii.
  • Jakie finansowe konsekwencje może to mieć dla Rosji.
  • Jakie są geopolityczne implikacje tego dla relacji USA z sojusznikami.

Ceny ropy spadły w piątek rano w Azji po ogłoszeniu przez USA 30-dniowego zwolnienia rosyjskiej ropy z sankcji. Posunięcie to było kolejną próbą administracji prezydenta Donalda Trumpa, mającą na celu obniżenie cen energii po tym, jak amerykańskie i izraelskie ataki na Iran oraz późniejsza reakcja Teheranu zaostrzyły napięcia regionalne Bliskiego Wschodu i sparaliżowały żeglugę przez Cieśninę Ormuz. Zakłóciło to kluczowe przepływy ropy naftowej i gazu z Bliskiego Wschodu i podniosło ceny na światowych rynkach.

Trump łagodzi skutki swoich decyzji

W środę Waszyngton ogłosił, że uwolni 172 miliony baryłek ropy ze strategicznych rezerw ropy naftowej, aby powstrzymać gwałtowny wzrost cen ropy po wojnie w Iranie. To uwolnienie było częścią szerszego zobowiązania Międzynarodowej Agencji Energetycznej do uwolnienia 400 milionów baryłek ropy naftowej. MAE poinformowała wcześniej w czwartek, że wojna na Bliskim Wschodzie powoduje największe zakłócenia w dostawach ropy w historii.

Czasowe zniesienie naftowych sankcji 

Teraz w drugim kroku łagodzenia skutków wojny zgoda wydana przez Waszyngton w czwartek 12 marca upoważnia do dostawy i sprzedaży rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych załadowanych na statki od 12 marca i jest ważna do północy czasu waszyngtońskiego 11 kwietnia.

Ruch ten odzwierciedla obawy Białego Domu, że wzrost cen ropy po prawie dwóch tygodniach amerykańskich i izraelskich ataków na Iran zaszkodzi firmom i konsumentom w USA przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, kiedy republikańscy koledzy Trumpa mają nadzieję utrzymać kontrolę nad Kongresem.

Bessent, w oświadczeniu w serwisie X, opublikowanym kilka godzin po tym, jak ceny ropy przekroczyły 100 dol. za baryłkę, stwierdził, że nowy środek regulacyjny jest „ściśle dostosowany” i „krótkoterminowy” i nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskiemu rządowi. „Tymczasowy wzrost cen ropy naftowej to krótkotrwałe i przejściowe zakłócenie, które w dłuższej perspektywie przyniesie ogromne korzyści naszemu krajowi i gospodarce” – powiedział Bessent w oświadczeniu, powtarzając słowa Trumpa.

Trump nakazał również Amerykańskiej Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju (U.S. International Development Finance Corporation) zapewnienie ubezpieczenia od ryzyka politycznego i gwarancji finansowych dla handlu morskiego w Zatoce Perskiej i zapowiedział, że Marynarka Wojenna USA może eskortować statki w tym regionie.

W ramach kolejnej próby kontrolowania cen administracja Trumpa rozważa tymczasowe zniesienie przepisów dotyczących żeglugi (ustawa Jonesa), aby zapewnić swobodny przepływ energii i produktów rolnych między portami USA. Zniesienie tego przepisu umożliwiłoby zagranicznym statkom transport paliwa między portami USA, co potencjalnie obniżyłoby koszty i przyspieszyło dostawy.

Dodatkowe miliardy dla Rosji 

Jak donosi FOX News, w czwartek na wodach w 30 różnych lokalizacjach na całym świecie znajdowało się w tankowcach około 124 miliony baryłek ropy rosyjskiego pochodzenia. 

Amerykanie oczekiwali, że złagodzenie sankcji zwiększy światowe dostawy ropy. Ale może ono również skomplikować wysiłki Zachodu zmierzające do pozbawienia Rosji dochodów finansujących jej wojnę na Ukrainie i narazić Waszyngton na konflikt z sojusznikami.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, po środowej rozmowie telefonicznej z przywódcami G7, w której omawiano wpływ wojny z Iranem na rynki ropy i gazu, powiedziała, że teraz nie jest czas na łagodzenie sankcji wobec Rosji.

Również w czwartek rosyjski wysłannik prezydenta Kirył Dmitriew poinformował, że rozmawiał na Florydzie na temat obecnego kryzysu energetycznego z delegacją USA, w skład której wchodzili specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff i zięć Trumpa Jared Kushner.

Departament Skarbu USA wydał wcześniej, bo 5 marca 30-dniowe zwolnienie specjalnie dla Indii, zezwalając Nowemu Delhi na zakup rosyjskiej ropy zatrzymanej na morzu.

Trudno obecnie stwierdzić, ile w sumie Rosja zarobi na zniesieniu sankcji. Sama wojna na Bliskim Wschodzie już teraz pozwalała jej jednak sporo zarobić. Jeszcze przed tą decyzją, „Financial Times” prognozował, że jeśli w marcu średnia cena ropy Urals będzie na poziomie 70-80 dol. za baryłkę, to rosyjski budżet może zyskać dodatkowo 3,3-4,9 mld dol. Średnia cena Urals w styczniu–lutym wynosiła 52 dol. za baryłkę.

Źródło: rp.pl

