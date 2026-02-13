Reklama
Rozwiń
Reklama

Rosyjska ropa krąży po świecie. Nie pomagają ogromne rabaty

Połowa miesięcznej produkcji ropy w Rosji utknęła na morzach z powodu sankcji. Tankowce z pełnymi ładowniami błąkają się od portu do portu w poszukiwaniu klientów.

Publikacja: 13.02.2026 14:11

Rosyjski tankowiec z ropą Włodzimierz Monomach przepływa przez Bosfor

Rosyjski tankowiec z ropą Włodzimierz Monomach przepływa przez Bosfor

Foto: REUTERS/Yoruk Isik/File Photo

Iwona Trusewicz

Działania Zachodu mające na celu ograniczenie możliwości sprzedaży ropy przez Rosję zmuszają ją do oferowania coraz większych rabatów, by znaleźć kupców. Mimo że rabaty te przekroczyły już 27 dol. za baryłkę, ogromne ilości ropy pozostają niesprzedane. Według firmy Vortexa, 10 lutego w tankowcach na morzach świata znajdowało się około 143 milionów baryłek rosyjskiej ropy.

Czytaj więcej

Akcja Amerykanów na Oceanie Indyjskim. Rosyjska ropa pod ścianą
Ropa
Akcja Amerykanów na Oceanie Indyjskim. Rosyjska ropa pod ścianą

Pływające magazyny z rosyjską ropą

„The Wall Street Journal” pisze, że to około połowa miesięcznego wydobycia ropy w Rosji. W ubiegłym roku wahało się ono od prawie 9 mln baryłek dziennie w styczniu (z powodu ograniczeń OPEC+) do 9,43 mln w listopadzie, po czym spadło do 9,28 mln baryłek w styczniu tego roku. To oficjalne dane rosyjskie, których nie można zweryfikować z zewnątrz.

Większość tankowców, głównie floty cieni, została przekształcona w pływające magazyny. Pozostają one na morzach w pobliżu portów u wybrzeży Rosji, Indii i Chin lub na obszarach wykorzystywanych do przepompowywania ropy z tankowca na tankowiec, co pozwala zalegalizować handel objętym sankcjami surowcem. – Takie obszary znajdują się w pobliżu Malezji – mówi Emma Lee, główna analityczka chińskiego rynku ropy w Vortexie.

Czytaj więcej

Bruksela zamyka morza przed Rosją. Nowy pakiet sankcji uderzy w flotę cieni
Transport
UE szykuje nokaut dla floty cieni Putina. Nadchodzi pełna blokada morskich szlaków
Reklama
Reklama

Według niej czas, w którym ta rosyjska ropa znajdzie klienta, „będzie w dużej mierze zależał od poziomu rabatów oferowanych potencjalnym nabywcom (przez rosyjskie koncerny – red)”. Ropa marki Urals w portach załadunkowych osiągnęła rekordowe zniżki – 27,3 dol. za baryłkę w stosunku do marki Brent, podaje firma Argus Media. Rabat na dalekowschodnią rosyjską lekką i mało zanieczyszczoną ropę ESPO też jest rekordowy i wynosi 13 dol.

Podwójny cios w rosyjską ropę, Kreml traci dochody

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym rosyjskiemu reżimowi zarabianie na eksporcie ropy jest zakaz importu paliw produkowanych z rosyjskiej ropy naftowej, który wszedł w życie w styczniu, zauważa Mark Esposito, starszy analityk ds. żeglugi morskiej w S&P Global Energy. Jego zdaniem wywołuje to efekt domina. To „podwójny cios”, który osłabia sprzedaż nie tylko surowców, ale także produktów naftowych z nich pochodzących: „Mówiąc wprost, jeśli coś jest produkowane z rosyjskiej ropy, to jest odrzucane (przez rynek – red)”.

Czytaj więcej

Manometr przymocowany do rurociągu z ropą naftową na polu naftowym w pobliżu Almietjewska w Rosji
Ropa
Sankcje i brak kupców uderzają w Rosję. Wydobycie ropy gwałtownie spada

Skutkuje to tym, na co liczył Zachód – dochody budżetowe Kremla z ropy naftowej i gazu spadły w styczniu do najniższego poziomu od początku pandemii COVID-19 – mówi Janis Kluge, ekspert ds. rosyjskiej gospodarki w Niemieckim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Zbiegło się to w czasie z załamaniem wzrostu gospodarczego w Rosji, ubożeniem społeczeństwa, podczas gdy wydatki na rozpętaną wojnę ciągle rosną.

Kluge nie ma złudzeń, co do zachowania rosyjskiego reżimu: „Nie sądzę, żeby skłoniło go to do dążenia do porozumienia pokojowego, ale może zdecydować się na zmniejszenie intensywności działań wojennych, skoncentrowanie na określonych obszarach frontu i spowolnienie wojny. Taka będzie ich (Putina i jego dworu – red.) reakcja, jeśli wojna stanie się zbyt kosztowna” – uważa niemiecki badacz.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Surowce Ropa Naftowa cena sankcje tankowce
Akcja Amerykanów na Oceanie Indyjskim. Rosyjska ropa pod ścianą
Ropa
Akcja Amerykanów na Oceanie Indyjskim. Rosyjska ropa pod ścianą
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Nowy chętny na aktywa Łukoilu. To bogaty amerykański fundusz. Kto za nim stoi?
Ropa
Nowy chętny na aktywa Łukoilu. To bogaty amerykański fundusz. Kto za nim stoi?
Łukoil po prośbie na Kremlu. Stracił połowę zysku
Ropa
Łukoil po prośbie na Kremlu. Stracił połowę zysku
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Ropa
Kalifornia pozywa administrację Donalda Trumpa. Chodzi o rurociągi naftowe
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama