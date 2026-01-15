Bruksela obniżyła limit cenowy rosyjskiej ropy z 47,6 do 44,1 dolara za baryłkę. Nowy pułap cenowy zacznie obowiązywać od lutego. Tymczasem na globalnym rynku rosyjskie koncerny szukają kupców, oferując surowiec poniżej 30 dolarów za baryłkę.

Reklama Reklama

O zmianie limitu poinformował Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dla umów zawartych przed 1 lutego 2026 r. przewidziano okres przejściowy. Transakcje w ramach tych umów muszą zostać sfinalizowane najpóźniej do 16 kwietnia 2026 r.

Estonia chciała limitu 20 dolarów za baryłkę

Wspólnota i kraje G7 wprowadziły limit cenowy na rosyjską ropę w grudniu 2022 r. w ramach sankcji za inwazję Rosji na Ukrainę. Początkowo wynosił on 60 dolarów za baryłkę. Środek ten miał ograniczyć finansowanie agresji przez rosyjski reżim. Państwa trzecie mogą kupować rosyjską ropę za pośrednictwem firm zachodnich tylko wtedy, gdy przestrzegają ustalonego limitu.

Republiki bałtyckie, kraje skandynawskie i Polska od początku domagały się niższego limitu, podnosząc, że ustalony na poziomie 60 dolarów wciąż daje Rosji ogromnie dużo pieniędzy na rozpętaną wojnę. Najbardziej radykalna propozycja Estonii mówiła o limicie na poziomie 20 dolarów za baryłkę. W lipcu 2025 r. limit cenowy Wspólnoty stał się płynny. Obecnie ma on być o 15 proc. niższy od cen rynkowych. W rezultacie we wrześniu 2025 r. pułap cenowy został obniżony do 47,6 dol. za baryłkę. Korekta jest obecnie dokonywana automatycznie.