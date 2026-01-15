Aktualizacja: 15.01.2026 17:31 Publikacja: 15.01.2026 16:08
Bruksela obniżyła limit cenowy rosyjskiej ropy z 47,6 do 44,1 dolara za baryłkę. Nowy pułap cenowy zacznie obowiązywać od lutego. Tymczasem na globalnym rynku rosyjskie koncerny szukają kupców, oferując surowiec poniżej 30 dolarów za baryłkę.
O zmianie limitu poinformował Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dla umów zawartych przed 1 lutego 2026 r. przewidziano okres przejściowy. Transakcje w ramach tych umów muszą zostać sfinalizowane najpóźniej do 16 kwietnia 2026 r.
Wspólnota i kraje G7 wprowadziły limit cenowy na rosyjską ropę w grudniu 2022 r. w ramach sankcji za inwazję Rosji na Ukrainę. Początkowo wynosił on 60 dolarów za baryłkę. Środek ten miał ograniczyć finansowanie agresji przez rosyjski reżim. Państwa trzecie mogą kupować rosyjską ropę za pośrednictwem firm zachodnich tylko wtedy, gdy przestrzegają ustalonego limitu.
Republiki bałtyckie, kraje skandynawskie i Polska od początku domagały się niższego limitu, podnosząc, że ustalony na poziomie 60 dolarów wciąż daje Rosji ogromnie dużo pieniędzy na rozpętaną wojnę. Najbardziej radykalna propozycja Estonii mówiła o limicie na poziomie 20 dolarów za baryłkę. W lipcu 2025 r. limit cenowy Wspólnoty stał się płynny. Obecnie ma on być o 15 proc. niższy od cen rynkowych. W rezultacie we wrześniu 2025 r. pułap cenowy został obniżony do 47,6 dol. za baryłkę. Korekta jest obecnie dokonywana automatycznie.
Tymczasem rosyjska ropa marki Urals według oficjalnych danych rosyjskich w grudniu potaniała do 39,18 dol. za baryłkę – po raz pierwszy od pięciu lat. Z powodu sankcji USA wobec Rosnieftu i Łukoilu, dyskonta na ten gatunek osiągnęły rekordowe poziomy od początku wojny: 28 dol. za baryłkę w stosunku do ropy Brent w portach Morza Bałtyckiego i 26 dol. w portach Morza Czarnego, według statystyk firmy Argus.
W rezultacie średnia cena rosyjskiej ropy spadła do najniższego poziomu od maja 2020 r. (31,03 dol.), kiedy pandemia szalała na świecie, a globalny rynek ropy doświadczył bezprecedensowego załamania.
