Reklama

UE obniżyła limit cenowy dla ropy z Rosji. Rynek kupuje taniej

Bruksela obniżyła limit cenowy rosyjskiej ropy z 47,6 do 44,1 dolara za baryłkę. Nowy pułap cenowy zacznie obowiązywać od lutego. Tymczasem na globalnym rynku rosyjskie koncerny szukają kupców, oferując surowiec poniżej 30 dolarów za baryłkę.

Publikacja: 15.01.2026 16:08

UE obniżyła limit cenowy dla ropy z Rosji. Rynek kupuje taniej

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Bruksela obniżyła limit cenowy rosyjskiej ropy z 47,6 do 44,1 dolara za baryłkę. Nowy pułap cenowy zacznie obowiązywać od lutego. Tymczasem na globalnym rynku rosyjskie koncerny szukają kupców, oferując surowiec poniżej 30 dolarów za baryłkę.

O zmianie limitu poinformował Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dla umów zawartych przed 1 lutego 2026 r. przewidziano okres przejściowy. Transakcje w ramach tych umów muszą zostać sfinalizowane najpóźniej do 16 kwietnia 2026 r.

Estonia chciała limitu 20 dolarów za baryłkę 

Wspólnota i kraje G7 wprowadziły limit cenowy na rosyjską ropę w grudniu 2022 r. w ramach sankcji za inwazję Rosji na Ukrainę. Początkowo wynosił on 60 dolarów za baryłkę. Środek ten miał ograniczyć finansowanie agresji przez rosyjski reżim. Państwa trzecie mogą kupować rosyjską ropę za pośrednictwem firm zachodnich tylko wtedy, gdy przestrzegają ustalonego limitu.

Czytaj więcej

Nowy ból głowy Kremla – 47,4 dolara za baryłkę ropy
Ropa
Nowy ból głowy Kremla – 47,4 dolara za baryłkę ropy

Republiki bałtyckie, kraje skandynawskie i Polska od początku domagały się niższego limitu, podnosząc, że ustalony na poziomie 60 dolarów wciąż daje Rosji ogromnie dużo pieniędzy na rozpętaną wojnę. Najbardziej radykalna propozycja Estonii mówiła o limicie na poziomie 20 dolarów za baryłkę. W lipcu 2025 r. limit cenowy Wspólnoty stał się płynny. Obecnie ma on być o 15 proc. niższy od cen rynkowych. W rezultacie we wrześniu 2025 r. pułap cenowy został obniżony do 47,6 dol. za baryłkę. Korekta jest obecnie dokonywana automatycznie.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zdjęcie zrobione 8 listopada 2025 r. przedstawia tankowiec zacumowany przy terminalu naftowym w porc
Ropa
Rosyjska ropa szuka kupców. Tankowce utknęły pod Omanem

Tymczasem rosyjska ropa marki Urals według oficjalnych danych rosyjskich w grudniu potaniała do 39,18 dol. za baryłkę – po raz pierwszy od pięciu lat. Z powodu sankcji USA wobec Rosnieftu i Łukoilu, dyskonta na ten gatunek osiągnęły rekordowe poziomy od początku wojny: 28 dol. za baryłkę w stosunku do ropy Brent w portach Morza Bałtyckiego i 26 dol. w portach Morza Czarnego, według statystyk firmy Argus.

W rezultacie średnia cena rosyjskiej ropy spadła do najniższego poziomu od maja 2020 r. (31,03 dol.), kiedy pandemia szalała na świecie, a globalny rynek ropy doświadczył bezprecedensowego załamania.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Surowce Ropa Naftowa sankcje
Zdjęcie zrobione 8 listopada 2025 r. przedstawia tankowiec zacumowany przy terminalu naftowym w porc
Ropa
Rosyjska ropa szuka kupców. Tankowce utknęły pod Omanem
Rusza handel ropą z Wenezueli. Handlarze kuszą Indie i Chiny
Ropa
Rusza handel ropą z Wenezueli. Handlarze kuszą Indie i Chiny
USA rozpoczęły polowanie na rosyjskie statki z tzw. floty cieni
Ropa
Amerykanie zajmują tankowce floty cieni. Kreml na razie nie reaguje
osja rozpoczęła drastyczne cięcia produkcji ropy
Ropa
Rosyjska ropa traci klientów. Pompy wyhamowują
Największy hiszpański koncern naftowy chce inwestować w Wenezueli
Ropa
Największy hiszpański koncern naftowy chce inwestować w Wenezueli
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama