Macron uderza w rosyjską ropę. Tankowiec „Grinch” zatrzymany na pełnym morzu

Już nie tylko amerykańscy marines zajmują tankowce floty cieni. Dziś siły francuskie we współpracy z innymi krajami, m.in. z Wielką Brytanią, zajęły tankowiec „Grinch” płynący z Murmańska z rosyjską ropą.

Publikacja: 22.01.2026 18:06

Zdjęcie przedstawia interwencję francuskiej marynarki wojennej na pełnym morzu, na Morzu Alborańskim

Zdjęcie przedstawia interwencję francuskiej marynarki wojennej na pełnym morzu, na Morzu Alborańskim, na tankowcu GRINCH, który wypłynął z Murmańska w Rosji

Foto: Etat-major des armees/France/Handout via REUTERS

Iwona Trusewicz

Francuska marynarka wojenna zatrzymała tankowiec „płynący z Rosji” – ogłosił prezydent Francji Emmanuel Macron.

Czytaj więcej

Ten zrzut ekranu opublikowany 20 stycznia 2026 r. na koncie X Dowództwa Południowego USA przedstawia
Ropa
Marines na pokładzie siódmego tankowca rosyjskiej floty cieni

„Operacja ta została przeprowadzona na pełnym morzu z pomocą kilku naszych sojuszników. Przeprowadzono ją w ścisłej zgodności z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morskim” – napisał francuski prezydent na portalu społecznościowym.

Trasa tankowca „Grinch” została zmieniona

Dodał, że tankowiec płynął pod fałszywą banderą i podlega sankcjom Zachodu, w tym Unii Europejskiej. Sprawa została skierowana do prokuratury w Marsylii, która zajmuje się sprawami związanymi z prawem morskim. Nakazano odholowanie tankowca w inne miejsce w celu przeprowadzenia dalszych dochodzeń. „Trasa statku została zmieniona” – dodał prezydent Francji.

Jak informuje agencja Reutera, przechwycenie miało miejsce na pełnym morzu w zachodniej części Morza Śródziemnego, między południowym wybrzeżem Hiszpanii a północnym wybrzeżem Maroka – poinformowała w osobnym oświadczeniu francuska policja morska. W operacji uczestniczyły również marynarki wojenne innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie przedstawia interwencję francuskiej marynarki wojennej na pełnym morzu, na Morzu Alborańskim

Zdjęcie przedstawia interwencję francuskiej marynarki wojennej na pełnym morzu, na Morzu Alborańskim, na tankowcu GRINCH, który wypłynął z Murmańska w Rosji

Foto: Etat-major des armees/France/Handout via REUTERS

Portal Maritima, powołując się na prokuraturę w Marsylii i francuską prefekturę morską, informuje, że tankowiec, o którym mowa, to „Grinch”, płynący pod banderą Komorów (według danych VesselFinder i MarineTraffic). Wojskowi francuscy weszli na pokład statku w celu sprawdzenia jego dokumentów, a kontrola „potwierdziła wątpliwości co do legalności posiadanej bandery”.

Putin: działania Francji to piractwo

„Podejrzewa się, że jednostka działa pod fałszywą banderą” – napisał Macron w swoim poście. „Działania floty cieni przyczyniają się do finansowania (rosyjskiej – red.) wojny agresywnej przeciwko Ukrainie” – dodał Macron.

Czytaj więcej

Kolejny abordaż tankowca floty cieni. Amerykanie się rozpędzają
Ropa
Kolejny abordaż tankowca floty cieni. Amerykanie się rozpędzają

UE nałożyła dotychczas dziewiętnaście pakietów sankcji na Rosję, ale rosyjski reżim wciąż próbuje robić swoje, czyli zarabiać na objętej sankcjami ropie, gazie i innych surowcach. Pomaga też innym objętym sankcjami krajom, jak Iran czy do niedawna Wenezuela dostarczać ropę. Większość surowca jest transportowana przez flotę cieni Putina, czyli stare, przeznaczone już na złom tankowce bez zachodnich ubezpieczeń i gwarancji.

Czytaj więcej

Przejęty przez USA rosyjski tankowiec Marinera
Ropa
Amerykanie wyładowali rosyjską ropę. Dołączy do surowca z Wenezueli
Macron wcześniej wezwał do zwiększenia presji na rosyjską flotę cieni w celu zakłócenia dostaw ropy. Na początku października 2025 r. Francja zatrzymała u swoich zachodnich wybrzeży inny tankowiec objęty sankcjami – „Boracay”. Płynął z Rosji, a załoga nie podała informacji o pochodzeniu statku i nie wykonała poleceń straży przybrzeżnej. Według Putina statek został zatrzymany na wodach międzynarodowych bez żadnego uzasadnienia i nie przewoził ładunku wojskowego. Kreml nazwał działania Francji piractwem.

Źródło: rp.pl

