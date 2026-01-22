Francuska marynarka wojenna zatrzymała tankowiec „płynący z Rosji” – ogłosił prezydent Francji Emmanuel Macron.

„Operacja ta została przeprowadzona na pełnym morzu z pomocą kilku naszych sojuszników. Przeprowadzono ją w ścisłej zgodności z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morskim” – napisał francuski prezydent na portalu społecznościowym.

Trasa tankowca „Grinch” została zmieniona

Dodał, że tankowiec płynął pod fałszywą banderą i podlega sankcjom Zachodu, w tym Unii Europejskiej. Sprawa została skierowana do prokuratury w Marsylii, która zajmuje się sprawami związanymi z prawem morskim. Nakazano odholowanie tankowca w inne miejsce w celu przeprowadzenia dalszych dochodzeń. „Trasa statku została zmieniona” – dodał prezydent Francji.

Jak informuje agencja Reutera, przechwycenie miało miejsce na pełnym morzu w zachodniej części Morza Śródziemnego, między południowym wybrzeżem Hiszpanii a północnym wybrzeżem Maroka – poinformowała w osobnym oświadczeniu francuska policja morska. W operacji uczestniczyły również marynarki wojenne innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii.