Aktualizacja: 22.01.2026 18:42 Publikacja: 22.01.2026 18:06
Zdjęcie przedstawia interwencję francuskiej marynarki wojennej na pełnym morzu, na Morzu Alborańskim, na tankowcu GRINCH, który wypłynął z Murmańska w Rosji
Foto: Etat-major des armees/France/Handout via REUTERS
Francuska marynarka wojenna zatrzymała tankowiec „płynący z Rosji” – ogłosił prezydent Francji Emmanuel Macron.
„Operacja ta została przeprowadzona na pełnym morzu z pomocą kilku naszych sojuszników. Przeprowadzono ją w ścisłej zgodności z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morskim” – napisał francuski prezydent na portalu społecznościowym.
Dodał, że tankowiec płynął pod fałszywą banderą i podlega sankcjom Zachodu, w tym Unii Europejskiej. Sprawa została skierowana do prokuratury w Marsylii, która zajmuje się sprawami związanymi z prawem morskim. Nakazano odholowanie tankowca w inne miejsce w celu przeprowadzenia dalszych dochodzeń. „Trasa statku została zmieniona” – dodał prezydent Francji.
Jak informuje agencja Reutera, przechwycenie miało miejsce na pełnym morzu w zachodniej części Morza Śródziemnego, między południowym wybrzeżem Hiszpanii a północnym wybrzeżem Maroka – poinformowała w osobnym oświadczeniu francuska policja morska. W operacji uczestniczyły również marynarki wojenne innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii.
Zdjęcie przedstawia interwencję francuskiej marynarki wojennej na pełnym morzu, na Morzu Alborańskim, na tankowcu GRINCH, który wypłynął z Murmańska w Rosji
Foto: Etat-major des armees/France/Handout via REUTERS
Portal Maritima, powołując się na prokuraturę w Marsylii i francuską prefekturę morską, informuje, że tankowiec, o którym mowa, to „Grinch”, płynący pod banderą Komorów (według danych VesselFinder i MarineTraffic). Wojskowi francuscy weszli na pokład statku w celu sprawdzenia jego dokumentów, a kontrola „potwierdziła wątpliwości co do legalności posiadanej bandery”.
„Podejrzewa się, że jednostka działa pod fałszywą banderą” – napisał Macron w swoim poście. „Działania floty cieni przyczyniają się do finansowania (rosyjskiej – red.) wojny agresywnej przeciwko Ukrainie” – dodał Macron.
UE nałożyła dotychczas dziewiętnaście pakietów sankcji na Rosję, ale rosyjski reżim wciąż próbuje robić swoje, czyli zarabiać na objętej sankcjami ropie, gazie i innych surowcach. Pomaga też innym objętym sankcjami krajom, jak Iran czy do niedawna Wenezuela dostarczać ropę. Większość surowca jest transportowana przez flotę cieni Putina, czyli stare, przeznaczone już na złom tankowce bez zachodnich ubezpieczeń i gwarancji.
Macron wcześniej wezwał do zwiększenia presji na rosyjską flotę cieni w celu zakłócenia dostaw ropy. Na początku października 2025 r. Francja zatrzymała u swoich zachodnich wybrzeży inny tankowiec objęty sankcjami – „Boracay”. Płynął z Rosji, a załoga nie podała informacji o pochodzeniu statku i nie wykonała poleceń straży przybrzeżnej. Według Putina statek został zatrzymany na wodach międzynarodowych bez żadnego uzasadnienia i nie przewoził ładunku wojskowego. Kreml nazwał działania Francji piractwem.
