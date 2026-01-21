O skutecznym abordażu poinformowało Dowództwo Południowe USA. „Sagitta” to siódmy tankowiec, który armia amerykańska zajęła od grudnia 2025 r., aby zapobiec naruszeniom reżimu „kwarantanny” wobec Wenezueli.

Według serwisu do śledzenia statków VesselFinder, „Sagitta”, która znajduje się na czarnej liście USA, UE i Wielkiej Brytanii, pływa pod banderą Panamy.

Ile tankowców zajęli Amerykanie?

Abordaż oznacza, że Amerykanie przejmują cały surowiec transportowany przez jednostkę, a załogi trafiają za kraty. Dzień wcześniej Kreml oświadczył, że Waszyngton zignorował prośbę Moskwy o uwolnienie dwóch marynarzy z tankowca „Marinera”, który został zajęty 7 stycznia.