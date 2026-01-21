Reklama

Marines na pokładzie siódmego tankowca rosyjskiej floty cieni

W środę 21 stycznia tankowiec „Sagitta”, z ładowniami pełnymi ropy, został zajęty na Morzu Karaibskim przez Amerykanów. To siódmy tankowiec floty cieni, któremu nie udało się uciec z surowcem objętym sankcjami. Amerykanie odmówili Rosji uwolnienia marynarzy z wcześniej zajętego tankowca.

Publikacja: 21.01.2026 12:53

Ten zrzut ekranu opublikowany 20 stycznia 2026 r. na koncie X Dowództwa Południowego USA przedstawia

Ten zrzut ekranu opublikowany 20 stycznia 2026 r. na koncie X Dowództwa Południowego USA przedstawia statek motorowy Sagitta na Karaibach.

Foto: AFP PHOTO / US SOUTHERN COMMAND

Iwona Trusewicz

O skutecznym abordażu poinformowało Dowództwo Południowe USA. „Sagitta” to siódmy tankowiec, który armia amerykańska zajęła od grudnia 2025 r., aby zapobiec naruszeniom reżimu „kwarantanny” wobec Wenezueli.

Według serwisu do śledzenia statków VesselFinder, „Sagitta”, która znajduje się na czarnej liście USA, UE i Wielkiej Brytanii, pływa pod banderą Panamy.

Ile tankowców zajęli Amerykanie?

Abordaż oznacza, że Amerykanie przejmują cały surowiec transportowany przez jednostkę, a załogi trafiają za kraty. Dzień wcześniej Kreml oświadczył, że Waszyngton zignorował prośbę Moskwy o uwolnienie dwóch marynarzy z tankowca „Marinera”, który został zajęty 7 stycznia.

Czytaj więcej

Przejęty przez USA rosyjski tankowiec Marinera
Ropa
Amerykanie wyładowali rosyjską ropę. Dołączy do surowca z Wenezueli
Reklama
Reklama

W zeszły czwartek, przed spotkaniem Trumpa z wenezuelską liderką opozycji Marią Coriną Machado, Stany Zjednoczone zajęły tankowiec „Veronica”, który, próbując uniknąć abordażu, zmienił nazwę na „Galileo” i pływał pod rosyjską banderą. Według Dowództwa Południowego, statek naruszał również reżim kwarantanny administracji Trumpa. Amerykańscy marines weszli na tankowiec z lotniskowca USS Gerald R. Ford i przejęli kontrolę.

Wcześniej Amerykanie zajęli należący do Rosji tankowiec „Marinera” (wcześniej znany pod nazwą Bella 1), a także „Olinę” i „Sophię”. Według agencji Reuters, przechwycone jednostki były objęte sankcjami USA, należały do floty cieni tankowców, które ukrywają swoich końcowych właścicieli, pływają bez wymaganych ubezpieczeń, zmieniają nazwy i bandery, aby unikać śledzenia. Wszystkie transportowały ropę od głównych producentów znajdujących się na czarnej liście, takich jak Iran, Rosja czy Wenezuela.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

sankcje USA tankowiec flota cieni
Rafineria ropy naftowej i gazu należąca do Naftna Industrija Srbije AD (NIS) w Nowym Sadzie w Serbii
Ropa
Węgierski MOL zdobywa kolejny rynek w Europie
Amerykanie przejmują kolejne tankowce z rosyjską ropą
Ropa
Akcja na Karaibach. Szósty tankowiec zajęty przez Amerykanów
UE obniżyła limit cenowy dla ropy z Rosji. Rynek kupuje taniej
Ropa
UE obniżyła limit cenowy dla ropy z Rosji. Rynek kupuje taniej
Zdjęcie zrobione 8 listopada 2025 r. przedstawia tankowiec zacumowany przy terminalu naftowym w porc
Ropa
Rosyjska ropa szuka kupców. Tankowce utknęły pod Omanem
Rusza handel ropą z Wenezueli. Handlarze kuszą Indie i Chiny
Ropa
Rusza handel ropą z Wenezueli. Handlarze kuszą Indie i Chiny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama