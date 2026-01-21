Aktualizacja: 21.01.2026 20:12 Publikacja: 21.01.2026 12:53
Ten zrzut ekranu opublikowany 20 stycznia 2026 r. na koncie X Dowództwa Południowego USA przedstawia statek motorowy Sagitta na Karaibach.
Foto: AFP PHOTO / US SOUTHERN COMMAND
O skutecznym abordażu poinformowało Dowództwo Południowe USA. „Sagitta” to siódmy tankowiec, który armia amerykańska zajęła od grudnia 2025 r., aby zapobiec naruszeniom reżimu „kwarantanny” wobec Wenezueli.
Według serwisu do śledzenia statków VesselFinder, „Sagitta”, która znajduje się na czarnej liście USA, UE i Wielkiej Brytanii, pływa pod banderą Panamy.
Abordaż oznacza, że Amerykanie przejmują cały surowiec transportowany przez jednostkę, a załogi trafiają za kraty. Dzień wcześniej Kreml oświadczył, że Waszyngton zignorował prośbę Moskwy o uwolnienie dwóch marynarzy z tankowca „Marinera”, który został zajęty 7 stycznia.
Czytaj więcej
Donald Trump pochwalił się przed światem, że zajęty przez Amerykanów tankowiec rosyjskiej floty c...
W zeszły czwartek, przed spotkaniem Trumpa z wenezuelską liderką opozycji Marią Coriną Machado, Stany Zjednoczone zajęły tankowiec „Veronica”, który, próbując uniknąć abordażu, zmienił nazwę na „Galileo” i pływał pod rosyjską banderą. Według Dowództwa Południowego, statek naruszał również reżim kwarantanny administracji Trumpa. Amerykańscy marines weszli na tankowiec z lotniskowca USS Gerald R. Ford i przejęli kontrolę.
Wcześniej Amerykanie zajęli należący do Rosji tankowiec „Marinera” (wcześniej znany pod nazwą Bella 1), a także „Olinę” i „Sophię”. Według agencji Reuters, przechwycone jednostki były objęte sankcjami USA, należały do floty cieni tankowców, które ukrywają swoich końcowych właścicieli, pływają bez wymaganych ubezpieczeń, zmieniają nazwy i bandery, aby unikać śledzenia. Wszystkie transportowały ropę od głównych producentów znajdujących się na czarnej liście, takich jak Iran, Rosja czy Wenezuela.
