Reklama

Indie wybierają Trumpa. Rosyjska ropa za umowę handlową

Indie zabiegają o nową umowę handlową z USA. By przekonać do niej Biały Dom, rezygnują z importu rosyjskiej ropy – i to pomimo rekordowych rabatów oferowanych przez rosyjskie koncerny.

Publikacja: 22.01.2026 16:51

Indie zmieniają kierunek. Więcej ropy z Bliskiego Wschodu, mniej z Rosji

Indie zmieniają kierunek. Więcej ropy z Bliskiego Wschodu, mniej z Rosji

Foto: Dhiraj Singh/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w handlu ropą naftową wprowadziły Indie w kontekście umowy z USA?
  • Z jakich nowych źródeł Indie planują importować ropę naftową?
  • Które indyjskie rafinerie wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy?
  • Jakie są alternatywne źródła ropy dla Indii poza Bliskim Wschodem?

Indyjskie rafinerie wycofują się z zakupów rosyjskiej ropy i zamiast tego zwiększają import czarnego złota z Bliskiego Wschodu. Ma to pomóc Indiom w zawarciu umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, która zniesie nałożone zaporowe sankcje na indyjskie towary – donosi Reuters.

Więcej ropy z Bliskiego Wschodu do Indii

Według źródeł agencji państwowa rafineria Bharat Petroleum Corp. będzie kupować ropę z Omanu, Iraku i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Reuters zauważa, że indyjskie państwowe spółki naftowe Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, a także prywatna rafineria HPCL-Mittal Energy Ltd już zaprzestały zakupów rosyjskiej ropy. Do końca grudnia ubiegłego roku Indie zmniejszyły import rosyjskiego surowca do najniższego poziomu od dwóch lat.

Odmowa importu rosyjskiej ropy mogłaby pomóc Indiom w zawarciu umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Obniżyłaby cła na indyjski eksport do Stanów Zjednoczonych. Biały Dom nałożył 50-procentowe cła na towary indyjskie, argumentując, że to kara za kupowanie rosyjskiej ropy.

Czytaj więcej

Oto skutki „przyjaźni" w Kremlem. Stanęła jedyna rafineria Serbii, Indie i Chiny tną zakupy
Ropa
Oto skutki „przyjaźni" w Kremlem. Stanęła jedyna rafineria Serbii, Indie i Chiny tną zakupy
Reklama
Reklama

Indie stały się głównym nabywcą rosyjskiej ropy naftowej transportowanej drogą morską po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Wcześniej importowały z tego kierunku minimalne ilości. Cztery lata temu indyjskie rafinerie zwietrzyły interes życia, pomimo że Zachód nałożył sankcje na rosyjski sektor energetyczny. To dochody z ropy naftowej i gazu pomagają Kremlowi finansować wojnę. Dla indyjskich rafinerii nie miało to znaczenia – liczyła się cena i coraz większe zniżki oferowane przez Rosjan w miarę utraty kolejnych rynków.

Rafinerie Indii raportują, skąd kupują ropę

Jak podkreśla Reuters, odwrócenie się Indii od Rosji nastąpiło w momencie, gdy producenci z Bliskiego Wschodu, korzystający z wyższych limitów wydobycia przyznanych przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), zapewniają dobre zaopatrzenie rynków globalnych, łagodząc wpływ na ceny.

Czytaj więcej

Co dała Władimirowi Putinowi wizyta w Indiach?
Polityka
Co dała Władimirowi Putinowi wizyta w Indiach?

Drugim czynnikiem były naciski ze strony rządu w Delhi. Indyjskie rafinerie zaczęły ograniczać zakupy rosyjskiej ropy po spotkaniu szefów firm ze stroną rządową. Takie działanie ma na celu przyspieszenie podpisania umowy handlowej między USA a Indiami – poinformowały agencję trzy źródła w branży rafineryjnej.

Rząd Indii nałożył na rafinerie obowiązek cotygodniowego raportowania o tym, z jakich źródeł pochodzi przerabiana aktualnie ropa. W najnowszym raporcie państwowa rafineria Bharat Petroleum Corp. (BPCL.NS) ogłosiła roczny zakup irackiej ropy z Basry i Omanu od firmy handlowej Trafigura oraz rozważa zakup ropy Murbanu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach oddzielnego przetargu – poinformowały źródła.

Czytaj więcej

Putin: Indie mają prawo kupować rosyjską ropę jak USA paliwo jądrowe
Ropa
Putin: Indie mają prawo kupować rosyjską ropę jak USA paliwo jądrowe
Reklama
Reklama

Od kwietnia Trafigura będzie dostarczać cztery ładunki ropy z Omanu co kwartał, po cenie 75 centów za baryłkę niższej od notowań w Dubaju, oraz jedną partię ropy Basrah Medium z rabatem 40 centów za baryłkę w stosunku do oficjalnej ceny sprzedaży tego gatunku – poinformowało dwóch handlowców. Także państwowe Hindustan Petroleum (HPCL.NS), Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL.NS) oraz prywatna rafineria HPCL-Mittal Energy Ltd już zaprzestały zakupu rosyjskiej ropy.

Największa rafineria świata wciąż kupuje w Rosji

Indyjski import rosyjskiej ropy spadł w grudniu do najniższego poziomu od dwóch lat, podczas gdy udział OPEC w imporcie osiągnął 11‑miesięczny szczyt, jak pokazują dane handlowe. Oprócz Bliskiego Wschodu indyjskie rafinerie zwiększyły również zakupy z regionów takich jak Afryka i Ameryka Południowa. Indyjskie rafinerie zwiększyły także zakupy amerykańskiej ropy, aby częściowo zastąpić ropę rosyjską i zmniejszyć deficyt handlowy z Waszyngtonem; są też zainteresowane ropą wenezuelską.

Czytaj więcej

Premier Indii Narendra Modi
Ropa
Indie chcą udobruchać Donalda Trumpa. Kupią mniej ropy z Rosji, a więcej z USA

Natomiast Reliance Industries Ltd, należąca do najbogatszego Azjaty Mukesha Ambaniego – operator największego na świecie kompleksu rafineryjnego – ma otrzymać w lutym i marcu rosyjską ropę objętą sankcjami, po miesięcznej przerwie – podały cztery źródła zaznajomione ze sprawą. Reliance po raz ostatni odebrała rosyjską ropę w grudniu 2025 r., po uzyskaniu miesięcznej koncesji od USA, która pozwoliła jej zakończyć współpracę z objętym sankcjami rosyjskim producentem ropy Rosnieftem.

Czytaj więcej

osja rozpoczęła drastyczne cięcia produkcji ropy
Ropa
Rosyjska ropa traci klientów. Pompy wyhamowują

Pomimo zakupów Reliance oczekuje się, że ogólny import rosyjskiej ropy do Indii pozostanie na niskim poziomie do lutego i marca – dodały źródła Reutersa. Reliance importowała rosyjską ropę na podstawie długoterminowej umowy z Rosnieftem na 500 tys. baryłek dziennie do swojego kompleksu rafineryjnego Jamnagar w Gudżaracie o wydajności 1,4 mln baryłek dziennie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Indie Surowce Ropa Naftowa Rosjanie USA
Zdjęcie przedstawia interwencję francuskiej marynarki wojennej na pełnym morzu, na Morzu Alborańskim
Ropa
Macron uderza w rosyjską ropę. Tankowiec „Grinch” zatrzymany na pełnym morzu
Ten zrzut ekranu opublikowany 20 stycznia 2026 r. na koncie X Dowództwa Południowego USA przedstawia
Ropa
Marines na pokładzie siódmego tankowca rosyjskiej floty cieni
Rafineria ropy naftowej i gazu należąca do Naftna Industrija Srbije AD (NIS) w Nowym Sadzie w Serbii
Ropa
Węgierski MOL zdobywa kolejny rynek w Europie
Amerykanie przejmują kolejne tankowce z rosyjską ropą
Ropa
Akcja na Karaibach. Szósty tankowiec zajęty przez Amerykanów
UE obniżyła limit cenowy dla ropy z Rosji. Rynek kupuje taniej
Ropa
UE obniżyła limit cenowy dla ropy z Rosji. Rynek kupuje taniej
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama