Aktualizacja: 22.01.2026 21:19 Publikacja: 22.01.2026 16:51
Indie zmieniają kierunek. Więcej ropy z Bliskiego Wschodu, mniej z Rosji
Foto: Dhiraj Singh/Bloomberg
Indyjskie rafinerie wycofują się z zakupów rosyjskiej ropy i zamiast tego zwiększają import czarnego złota z Bliskiego Wschodu. Ma to pomóc Indiom w zawarciu umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, która zniesie nałożone zaporowe sankcje na indyjskie towary – donosi Reuters.
Według źródeł agencji państwowa rafineria Bharat Petroleum Corp. będzie kupować ropę z Omanu, Iraku i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Reuters zauważa, że indyjskie państwowe spółki naftowe Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, a także prywatna rafineria HPCL-Mittal Energy Ltd już zaprzestały zakupów rosyjskiej ropy. Do końca grudnia ubiegłego roku Indie zmniejszyły import rosyjskiego surowca do najniższego poziomu od dwóch lat.
Odmowa importu rosyjskiej ropy mogłaby pomóc Indiom w zawarciu umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Obniżyłaby cła na indyjski eksport do Stanów Zjednoczonych. Biały Dom nałożył 50-procentowe cła na towary indyjskie, argumentując, że to kara za kupowanie rosyjskiej ropy.
Indie stały się głównym nabywcą rosyjskiej ropy naftowej transportowanej drogą morską po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Wcześniej importowały z tego kierunku minimalne ilości. Cztery lata temu indyjskie rafinerie zwietrzyły interes życia, pomimo że Zachód nałożył sankcje na rosyjski sektor energetyczny. To dochody z ropy naftowej i gazu pomagają Kremlowi finansować wojnę. Dla indyjskich rafinerii nie miało to znaczenia – liczyła się cena i coraz większe zniżki oferowane przez Rosjan w miarę utraty kolejnych rynków.
Jak podkreśla Reuters, odwrócenie się Indii od Rosji nastąpiło w momencie, gdy producenci z Bliskiego Wschodu, korzystający z wyższych limitów wydobycia przyznanych przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), zapewniają dobre zaopatrzenie rynków globalnych, łagodząc wpływ na ceny.
Drugim czynnikiem były naciski ze strony rządu w Delhi. Indyjskie rafinerie zaczęły ograniczać zakupy rosyjskiej ropy po spotkaniu szefów firm ze stroną rządową. Takie działanie ma na celu przyspieszenie podpisania umowy handlowej między USA a Indiami – poinformowały agencję trzy źródła w branży rafineryjnej.
Rząd Indii nałożył na rafinerie obowiązek cotygodniowego raportowania o tym, z jakich źródeł pochodzi przerabiana aktualnie ropa. W najnowszym raporcie państwowa rafineria Bharat Petroleum Corp. (BPCL.NS) ogłosiła roczny zakup irackiej ropy z Basry i Omanu od firmy handlowej Trafigura oraz rozważa zakup ropy Murbanu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach oddzielnego przetargu – poinformowały źródła.
Od kwietnia Trafigura będzie dostarczać cztery ładunki ropy z Omanu co kwartał, po cenie 75 centów za baryłkę niższej od notowań w Dubaju, oraz jedną partię ropy Basrah Medium z rabatem 40 centów za baryłkę w stosunku do oficjalnej ceny sprzedaży tego gatunku – poinformowało dwóch handlowców. Także państwowe Hindustan Petroleum (HPCL.NS), Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL.NS) oraz prywatna rafineria HPCL-Mittal Energy Ltd już zaprzestały zakupu rosyjskiej ropy.
Indyjski import rosyjskiej ropy spadł w grudniu do najniższego poziomu od dwóch lat, podczas gdy udział OPEC w imporcie osiągnął 11‑miesięczny szczyt, jak pokazują dane handlowe. Oprócz Bliskiego Wschodu indyjskie rafinerie zwiększyły również zakupy z regionów takich jak Afryka i Ameryka Południowa. Indyjskie rafinerie zwiększyły także zakupy amerykańskiej ropy, aby częściowo zastąpić ropę rosyjską i zmniejszyć deficyt handlowy z Waszyngtonem; są też zainteresowane ropą wenezuelską.
Natomiast Reliance Industries Ltd, należąca do najbogatszego Azjaty Mukesha Ambaniego – operator największego na świecie kompleksu rafineryjnego – ma otrzymać w lutym i marcu rosyjską ropę objętą sankcjami, po miesięcznej przerwie – podały cztery źródła zaznajomione ze sprawą. Reliance po raz ostatni odebrała rosyjską ropę w grudniu 2025 r., po uzyskaniu miesięcznej koncesji od USA, która pozwoliła jej zakończyć współpracę z objętym sankcjami rosyjskim producentem ropy Rosnieftem.
Pomimo zakupów Reliance oczekuje się, że ogólny import rosyjskiej ropy do Indii pozostanie na niskim poziomie do lutego i marca – dodały źródła Reutersa. Reliance importowała rosyjską ropę na podstawie długoterminowej umowy z Rosnieftem na 500 tys. baryłek dziennie do swojego kompleksu rafineryjnego Jamnagar w Gudżaracie o wydajności 1,4 mln baryłek dziennie.
