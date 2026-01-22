Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w handlu ropą naftową wprowadziły Indie w kontekście umowy z USA?

Indyjskie rafinerie wycofują się z zakupów rosyjskiej ropy i zamiast tego zwiększają import czarnego złota z Bliskiego Wschodu. Ma to pomóc Indiom w zawarciu umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, która zniesie nałożone zaporowe sankcje na indyjskie towary – donosi Reuters.

Więcej ropy z Bliskiego Wschodu do Indii

Według źródeł agencji państwowa rafineria Bharat Petroleum Corp. będzie kupować ropę z Omanu, Iraku i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Reuters zauważa, że indyjskie państwowe spółki naftowe Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, a także prywatna rafineria HPCL-Mittal Energy Ltd już zaprzestały zakupów rosyjskiej ropy. Do końca grudnia ubiegłego roku Indie zmniejszyły import rosyjskiego surowca do najniższego poziomu od dwóch lat.

Odmowa importu rosyjskiej ropy mogłaby pomóc Indiom w zawarciu umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Obniżyłaby cła na indyjski eksport do Stanów Zjednoczonych. Biały Dom nałożył 50-procentowe cła na towary indyjskie, argumentując, że to kara za kupowanie rosyjskiej ropy.