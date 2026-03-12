IEA ostrzegła, że gwałtowny spadek produkcji na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do globalnego spadku produkcji ropy o 8 milionów baryłek dziennie w tym roku – nawet przy wzroście wydobycia w krajach takich jak Rosja. Agencja obniżyła też prognozę globalnego popytu na ropę w tym roku o 1 milion baryłek dziennie z powodu mniejszego przerobu ropy w rafineriach oraz ograniczenia ruchu lotniczego na Bliskim Wschodzie.

„Gdy przepływy ropy naftowej i produktów naftowych przez Cieśninę Ormuz spadły z około 20 mln baryłek dziennie przed wojną do obecnego poziomu, a możliwości obejścia tej kluczowej drogi wodnej są ograniczone i magazyny się zapełniają, kraje Zatoki Perskiej zmniejszyły łączną produkcję ropy o co najmniej 10 mln baryłek dziennie. W przypadku braku szybkiego wznowienia przepływów transportowych straty podaży będą rosły” – wskazują analitycy IEA.

Wpływ gwałtownie rosnących kosztów energii ma również ciążyć na globalnym wzroście gospodarczym, co może spowodować dalszy spadek popytu. IEA stwierdziła jednak, że jest jeszcze za wcześnie, by ocenić, jak duży będzie ten wpływ.

Tymczasem bank Goldman Sachs podniósł prognozy cen ropy na koniec tego roku, dochodząc do wniosku, że zakłócenia w przepływach ropy przez Cieśninę Ormuz będą trwały dłużej. Podniósł on projekcję dla ropy Brent na czwarty kwartał 2026 r. do 71 dol. za baryłkę z wcześniejszych 66 dol.. Ropa WTI ma natomiast średnio kosztować 67 dol. w czwartym kwartale, podczas gdy wcześniej prognozowano 62 dol..

Analitycy Goldman Sachs stwierdzili, że zakładają 21 dni niskich przepływów ropy przez Cieśninę Ormuz (na poziomie 10 proc. normy), po których nastąpi 30-dniowe stopniowe odbicie – w porównaniu z wcześniejszym założeniem 10-dniowego zakłócenia. Cena ropy Brent ma średnio wynosić 98 dol. za baryłkę w marcu i kwietniu, ale w scenariuszu ryzyka wzrostowego (w którym przepływy przez cieśninę zostaną zakłócone na cały miesiąc) może skoczyć do 110 dol.