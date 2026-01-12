Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne kierunki eksportu wenezuelskiej ropy według działań firm Vitol i Trafigura?

Jakie są plany indyjskich rafinerii wobec nowych dostaw z Wenezueli?

Jaka jest rola chińskich firm w kontekście ewentualnych zakupów ropy z Wenezueli?

Jak wznowienie eksportu ropy z Wenezueli wpływa na globalny rynek surowców energetycznych?

Działania marketingowe firm Vitol i Trafigura są konsekwencją udziału obu firm w piątkowym spotkaniu z Donaldem Trumpem. W ramach programu amerykańskiego rządu obie firmy przyspieszą sprzedaż wenezuelskiej ropy, umożliwiając wznowienie eksportu wstrzymanego od czasu obalenia Nicolasa Maduro.

Gdzie trafi ropa z Wenezueli?

Teraz firmy starają się zapewnić tankowce, przygotowując się do szybkiej sprzedaży wenezuelskiej ropy. Prezes Trafigury zapowiedział, że w tym tygodniu wyśle pierwszy ładunek dla USA – poinformowała 12 stycznia agencja Reutera. W piątek globalni handlarze surowcami zawarli porozumienia z rządem USA w sprawie pomocy w sprzedaży zalegającej w ładowniach tankowców wenezuelskiej ropy naftowej. Kilka dni wcześniej tymczasowy rząd w Caracas zgodził się na eksport do 50 mln baryłek ropy naftowej do USA.

Ropa wenezuelska trafi nie tylko na rynek amerykański. Vitol kontaktuje się już z indyjskimi rafineriami państwowymi w sprawie sprzedaży surowca, potwierdziły Reutersowi dwa źródła. Firma zaoferowała ładunek ropy z rabatem 8–8,50 dol. za baryłkę w stosunku do ceny marki Brent z dostawą do jednego z portów, poinformowało jedno ze źródeł.