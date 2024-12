Czytaj więcej Atom Rosjanie wywołali katastrofę ekologiczną w Zaporożu. Tysiące martwych ryb Ochłodzenie wody w stawie w pobliżu reaktorów elektrowni atomowej w Zaporożu spowodowało masowe śnięcie ryb. Może ich być nawet tysiąc ton. Winę za to ponoszą rosyjscy agresorzy, którzy zatrzymali reaktory, co uniemożliwia zasilanie stawu ciepłą wodą.

- Dlatego na wiosnę nie można wykluczyć drugiej fali zanieczyszczeń - mówi Giennadij Grachowski, profesor Morskiego Uniwersytetu Technicznego w Petersburgu. - Na morzu postawiono specjalne ogrodzenia, które otoczyły plamę oleju. Pracują tam specjalne statki, które plamę ściskają i wypompowują mazut wraz z wodą. Ale podczas szturmu, jeśli fala jest silna, nie można ochronić skażonego obszaru, więc trzeba poczekać. Co więcej, gdy olej opałowy trafia na brzeg, gleba zostaje zanieczyszczona, a roślinność obumiera. Teraz jest zima, niskie temperatury więc absorpcja jest niska. Można to jakoś później zebrać, wrzucić wszystko do worków - opowiada specjalista.

Putin za nic nie odpowie

Jak informują media, jest jeszcze inne zagrożenie. Z biegiem czasu olej opałowy może tworzyć związki o dużej gęstości i wszystko to zacznie osiadać na dnie. Jego lepkość wzrasta wraz ze spadkiem temperatury. Po podgrzaniu ponownie olej staje się bardziej elastyczny, a gęstość wzrasta, może unosić się w w końcu zostać wyrzucony na brzeg.

Rosyjskie organy ścigania wszczęły kilka spraw karnych. Trudno dziś oszacować wielkość strat spowodowanych przez stare tankowce floty cieni Putina. On sam na pewno za zniszczenia nie odpowie. Tymczasem 17 grudnia inny tankowiec tej samej firmy, Wołgoneft, wysłał sygnał pomocy - jednostka cumuje na redzie portu Kaukaz. Ładownie ma pełne. Władze zapewniają, że do wycieku ropy nie doszło.