Reklama

Węgry: Rosyjskie surowce albo śmierć. Czy Viktor Orbán złamie sankcje?

Węgry, Słowacja i Serbia już odczuwają skutki nowych sankcji Unii i USA. Premier Węgier zapowiada, że będzie dążyć do obejścia zakazu importu ropy i gazu z Rosji, a bitwa nie jest przegrana. Bitwa o co? O rosyjskie interesy.

Publikacja: 24.10.2025 14:12

Węgry, Słowacja i Serbia już odczuwają skutki nowych sankcji Unii i USA

Węgry, Słowacja i Serbia już odczuwają skutki nowych sankcji Unii i USA

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

– Rzeczywiście istnieją sankcje wobec niektórych rosyjskich firm naftowych. Rozpocząłem tydzień od kilku rozmów z kierownictwem MOL. Pracujemy nad tym, jak obejść te sankcje – powiedział Viktor Orbán w Radiu Kossuth. Dodał, że Węgry nadal walczą, „więc ta bitwa nie jest jeszcze przegrana”: – Potrzebujemy przywództwa, aby tego bronić. Jesteśmy pod presją.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
USA nakładają nowe sankcje na Rosję. Dotkną spółki naftowe

MOL musi poszukać ropy spoza Rosji

Węgry kupują ropę głównie od objętego sankcjami USA Łukoilu. Kontynuowanie tych zakupów jest wobec decyzji Białego Domu bardzo ryzykowne. I choć węgierski premier tłumaczy swoje prorosyjskie działania dobrem obywateli i troską o niższe ceny surowców energetycznych, to w obecnej sytuacji bardzo ryzykuje.

Rafinerie MOL na Węgrzech i Słowacji, o łącznej zdolności produkcyjnej 14,2 mln ton ropy rocznie, są uzależnione od dostaw rosyjskiej ropy jedyną pozostałą w użyciu nitką naftociągu „Przyjaźń” przez Ukrainę. Slovnaft, spółka zależna MOL, ogłosiła w czwartek, że analizuje potencjalny wpływ amerykańskich sankcji  na swoją działalność, które mają wejść w życie w listopadzie.

Czytaj więcej

Iwona Trusewicz: Nie tankuję na stacjach MOL
Opinie Ekonomiczne
Iwona Trusewicz: Nie tankuję na stacjach MOL
Reklama
Reklama

Słowacja nie tylko w sprawie dostaw ropy jest zależna od Węgier. Podobnie jak Węgry, kupuje ona gaz w Rosji korzystając z gazociągu Turecki Potok, jedynego pozostałego szlaku dostaw z Rosji do Unii. We wrześniu premier Robert Fico stwierdził, że dostawy tą trasą sięgnęły niemal 4 mld m sześc. rocznie. Od początku 2025 r. Węgry otrzymały ponad 5 mld m sześc. rosyjskiego gazu. Oba kraje od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę nie szukają nowych dostawców gazu i ropy.

Teraz nowe sankcje budzą obawy Budapesztu i Bratysławy o możliwość całkowitego odcięcia przepływu ropy. Jeden ze słowackich urzędników powiedział Politico, że rząd Słowacji „najprawdopodobniej” wystąpi do Waszyngtonu o zwolnienie z restrykcji.  Jeśli jednak takiego zwolnienia nie dostanie, to „doprowadzi to do wstrzymania importu (ropy – red.)”.

Serbska rafineria Gazpromu bez ropy do przerobu

Takie wstrzymanie już nastąpiło w innym europejskim kraju kurczowo trzymającym się rosyjskich surowców. Sankcje USA nałożone na należącą do Rosji (Gazpromnieft) firmę NIS uniemożliwiły serbskiej grupie naftowej odbiór ładunku ropy z chorwackiego terminalu. Mógłby on dać czas na rozruch jedynej serbskiej rafinerii, której grozi zamknięcie bez nowych dostaw, informuje dziś Reuters.

Czytaj więcej

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić otoczony przez reporterów podczas prorządowego wiecu w Belgradzie,
Gaz
Gazprom straci Serbię. Kłopoty Belgradu z gazem i ropą

W tej sytuacji, według agencji, Serbia na kilka dni przed otwarciem nowej rafinerii w Pančevie będzie zmuszona zaprzestać przetwarzania ropy. Według obliczeń Reutersa, ropa, którą NIS miał otrzymać, wystarczyłaby na zasilanie rafinerii w Pančevie przez około 10 dni.

Chociaż dwa źródła poinformowały Reutersa, że zapasy paliw w Serbii są prawie pełne, kraj będzie coraz bardziej uzależniony od importu, ponieważ zapasy te zaczną się kurczyć.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Węgry Osoby Viktor Orban Gospodarka Sankcje gospodarcze

– Rzeczywiście istnieją sankcje wobec niektórych rosyjskich firm naftowych. Rozpocząłem tydzień od kilku rozmów z kierownictwem MOL. Pracujemy nad tym, jak obejść te sankcje – powiedział Viktor Orbán w Radiu Kossuth. Dodał, że Węgry nadal walczą, „więc ta bitwa nie jest jeszcze przegrana”: – Potrzebujemy przywództwa, aby tego bronić. Jesteśmy pod presją.

MOL musi poszukać ropy spoza Rosji

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Pekin trafiony i (prawie) zatopiony. Ogranicza zakupy ropy z Rosji
Ropa
Pekin trafiony i (prawie) zatopiony. Ogranicza zakupy ropy z Rosji
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Rafinerie z Indii zrywają kontrakty na rosyjską ropę
Ropa
Rafinerie Indii zrywają kontrakty na rosyjską ropę
Nowy ból głowy Kremla – 47,4 dolara za baryłkę ropy
Ropa
Nowy ból głowy Kremla – 47,4 dolara za baryłkę ropy
Jukos ostatecznie zwycięski w starciu z Kremlem. Sroga kara, bez znieczulenia
Ropa
Jukos ostatecznie zwycięski w starciu z Kremlem. Sroga kara, bez znieczulenia
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Indyjskie rafinerie przygotowują się do ograniczenia importu rosyjskiej ropy
Ropa
Indie ulegną Trumpowi? Już tną import ropy z Rosji
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie