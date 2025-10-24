Aktualizacja: 24.10.2025 15:45 Publikacja: 24.10.2025 14:12
Węgry, Słowacja i Serbia już odczuwają skutki nowych sankcji Unii i USA
Foto: Bloomberg
– Rzeczywiście istnieją sankcje wobec niektórych rosyjskich firm naftowych. Rozpocząłem tydzień od kilku rozmów z kierownictwem MOL. Pracujemy nad tym, jak obejść te sankcje – powiedział Viktor Orbán w Radiu Kossuth. Dodał, że Węgry nadal walczą, „więc ta bitwa nie jest jeszcze przegrana”: – Potrzebujemy przywództwa, aby tego bronić. Jesteśmy pod presją.
Węgry kupują ropę głównie od objętego sankcjami USA Łukoilu. Kontynuowanie tych zakupów jest wobec decyzji Białego Domu bardzo ryzykowne. I choć węgierski premier tłumaczy swoje prorosyjskie działania dobrem obywateli i troską o niższe ceny surowców energetycznych, to w obecnej sytuacji bardzo ryzykuje.
Rafinerie MOL na Węgrzech i Słowacji, o łącznej zdolności produkcyjnej 14,2 mln ton ropy rocznie, są uzależnione od dostaw rosyjskiej ropy jedyną pozostałą w użyciu nitką naftociągu „Przyjaźń” przez Ukrainę. Slovnaft, spółka zależna MOL, ogłosiła w czwartek, że analizuje potencjalny wpływ amerykańskich sankcji na swoją działalność, które mają wejść w życie w listopadzie.
Słowacja nie tylko w sprawie dostaw ropy jest zależna od Węgier. Podobnie jak Węgry, kupuje ona gaz w Rosji korzystając z gazociągu Turecki Potok, jedynego pozostałego szlaku dostaw z Rosji do Unii. We wrześniu premier Robert Fico stwierdził, że dostawy tą trasą sięgnęły niemal 4 mld m sześc. rocznie. Od początku 2025 r. Węgry otrzymały ponad 5 mld m sześc. rosyjskiego gazu. Oba kraje od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę nie szukają nowych dostawców gazu i ropy.
Teraz nowe sankcje budzą obawy Budapesztu i Bratysławy o możliwość całkowitego odcięcia przepływu ropy. Jeden ze słowackich urzędników powiedział Politico, że rząd Słowacji „najprawdopodobniej” wystąpi do Waszyngtonu o zwolnienie z restrykcji. Jeśli jednak takiego zwolnienia nie dostanie, to „doprowadzi to do wstrzymania importu (ropy – red.)”.
Takie wstrzymanie już nastąpiło w innym europejskim kraju kurczowo trzymającym się rosyjskich surowców. Sankcje USA nałożone na należącą do Rosji (Gazpromnieft) firmę NIS uniemożliwiły serbskiej grupie naftowej odbiór ładunku ropy z chorwackiego terminalu. Mógłby on dać czas na rozruch jedynej serbskiej rafinerii, której grozi zamknięcie bez nowych dostaw, informuje dziś Reuters.
W tej sytuacji, według agencji, Serbia na kilka dni przed otwarciem nowej rafinerii w Pančevie będzie zmuszona zaprzestać przetwarzania ropy. Według obliczeń Reutersa, ropa, którą NIS miał otrzymać, wystarczyłaby na zasilanie rafinerii w Pančevie przez około 10 dni.
Chociaż dwa źródła poinformowały Reutersa, że zapasy paliw w Serbii są prawie pełne, kraj będzie coraz bardziej uzależniony od importu, ponieważ zapasy te zaczną się kurczyć.
