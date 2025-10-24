Słowacja nie tylko w sprawie dostaw ropy jest zależna od Węgier. Podobnie jak Węgry, kupuje ona gaz w Rosji korzystając z gazociągu Turecki Potok, jedynego pozostałego szlaku dostaw z Rosji do Unii. We wrześniu premier Robert Fico stwierdził, że dostawy tą trasą sięgnęły niemal 4 mld m sześc. rocznie. Od początku 2025 r. Węgry otrzymały ponad 5 mld m sześc. rosyjskiego gazu. Oba kraje od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę nie szukają nowych dostawców gazu i ropy.

Teraz nowe sankcje budzą obawy Budapesztu i Bratysławy o możliwość całkowitego odcięcia przepływu ropy. Jeden ze słowackich urzędników powiedział Politico, że rząd Słowacji „najprawdopodobniej” wystąpi do Waszyngtonu o zwolnienie z restrykcji. Jeśli jednak takiego zwolnienia nie dostanie, to „doprowadzi to do wstrzymania importu (ropy – red.)”.

Serbska rafineria Gazpromu bez ropy do przerobu

Takie wstrzymanie już nastąpiło w innym europejskim kraju kurczowo trzymającym się rosyjskich surowców. Sankcje USA nałożone na należącą do Rosji (Gazpromnieft) firmę NIS uniemożliwiły serbskiej grupie naftowej odbiór ładunku ropy z chorwackiego terminalu. Mógłby on dać czas na rozruch jedynej serbskiej rafinerii, której grozi zamknięcie bez nowych dostaw, informuje dziś Reuters.

W tej sytuacji, według agencji, Serbia na kilka dni przed otwarciem nowej rafinerii w Pančevie będzie zmuszona zaprzestać przetwarzania ropy. Według obliczeń Reutersa, ropa, którą NIS miał otrzymać, wystarczyłaby na zasilanie rafinerii w Pančevie przez około 10 dni.

Chociaż dwa źródła poinformowały Reutersa, że zapasy paliw w Serbii są prawie pełne, kraj będzie coraz bardziej uzależniony od importu, ponieważ zapasy te zaczną się kurczyć.