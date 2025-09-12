Wielka Brytania ogłosiła w piątek nową rundę sankcji wobec tankowców przewożących rosyjską ropę, a także wobec szeregu firm i osób fizycznych. Według komunikatu brytyjskiego rządu, na liście sankcji znalazło się 70 jednostek, które były wykorzystywane do transportu rosyjskiej ropy z naruszeniem sankcji, a także 30 firm i osób fizycznych, w tym chińska firma elektroniczna i firma z siedzibą w Turcji.

Z rosyjskich przedsiębiorstw na liście znalazły się m.in. Briańskie Zakłady Chemiczne oraz przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego Anozit. Pracują one na rzecz rosyjskiej zbrojeniówki.

„Do listy skonsolidowanej dodano 30 firm, których aktywa już podlegają zamrożeniu, teraz wprowadzono sankcje dotyczące usług powierniczych” – czytamy w dokumencie. Rząd brytyjski wprowadził również 70 poprawek do listy sankcji antyrosyjskich.

Japonia uderza w ropę z Rosji i firmy z Chin, ZEA i Turcji

Także dziś Japonia i Nowa Zelandia obniżyły cenę rosyjskiej ropy do 47,6 dol./baryłkę. O decyzji Tokio poinformował rzecznik rządu, dodając, że nowy limit cenowy wchodzi w życie od razu – w piątek 12 września.