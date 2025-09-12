Aktualizacja: 12.09.2025 16:59 Publikacja: 12.09.2025 13:06
Foto: Bloomberg
Wielka Brytania ogłosiła w piątek nową rundę sankcji wobec tankowców przewożących rosyjską ropę, a także wobec szeregu firm i osób fizycznych. Według komunikatu brytyjskiego rządu, na liście sankcji znalazło się 70 jednostek, które były wykorzystywane do transportu rosyjskiej ropy z naruszeniem sankcji, a także 30 firm i osób fizycznych, w tym chińska firma elektroniczna i firma z siedzibą w Turcji.
Z rosyjskich przedsiębiorstw na liście znalazły się m.in. Briańskie Zakłady Chemiczne oraz przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego Anozit. Pracują one na rzecz rosyjskiej zbrojeniówki.
„Do listy skonsolidowanej dodano 30 firm, których aktywa już podlegają zamrożeniu, teraz wprowadzono sankcje dotyczące usług powierniczych” – czytamy w dokumencie. Rząd brytyjski wprowadził również 70 poprawek do listy sankcji antyrosyjskich.
Także dziś Japonia i Nowa Zelandia obniżyły cenę rosyjskiej ropy do 47,6 dol./baryłkę. O decyzji Tokio poinformował rzecznik rządu, dodając, że nowy limit cenowy wchodzi w życie od razu – w piątek 12 września.
Japonia nałożyła również dodatkowe sankcje w postaci zamrożenia aktywów i kontroli eksportu na podmioty w Rosji i innych krajach, poinformował Yoshimasa Hayashi, główny sekretarz japońskiego gabinetu podczas regularnego briefingu.
Tokio nakłada sankcje na 48 organizacji i 14 osób z Rosji. Wprowadzono również zakaz eksportu na japoński rynek dla dwóch rosyjskich organizacji, sześciu firm z Chin, dwóch z Turcji i jednej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ograniczenia wprowadzane są z uwzględnieniem „obecnej sytuacji międzynarodowej wokół Ukrainy” – zaznaczyły japońskie władze.
Zakaz usług transportu morskiego, odprawy celnej, finansowania i ubezpieczenia ropy importowanej do Japonii z Rosji po cenie powyżej „pułapu”, tak jak dotychczas, nie dotyczy surowców z projektu Sachalin-2, którego udziałowcami są dwa japońskie koncerny Mitsubishi i Mitsu.
Eksporterzy ropy na rynek japoński muszą udowodnić pochodzenie surowca – uzyskać odpowiedni certyfikat i zezwolenie – informuje agencja RIA Nowosti, powołując się na japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Japonia zamyka też swoje ośrodki biznesowe w Rosji. 10 września Yoshimasa Hayashi ogłosił decyzję o zamknięciu placówek w Moskwie, Niżnym Nowogrodzie, Petersburgu, Władywostoku, Chabarowsku i Jużnosachalińsku. Celem ośrodków było promowanie reform rynkowych w gospodarce, a także szkolenie rosyjskich specjalistów w zakresie języka japońskiego i kultury biznesowej.
Także Nowa Zelandia ogłosiła w piątek, że obniżyła pułap ceny rosyjskiej ropy do 47,60 dol. za baryłkę i nałożyła dodatkowe ograniczenia – zamrożenie aktywów, zakaz biznesu i wjazdu wobec 19 osób, firm i 19 tankowców.
Decyzja obu krajów to pochodna 18. pakietu sankcji Unii Europejskiej, który obowiązuje od lipca.
Źródło: rp.pl
